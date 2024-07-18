Giresun Belediyesi, Park ve Bahçelerdeki Çiçek Maliyetini Azalttı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi, Park ve Bahçelerdeki Çiçek Maliyetini Azalttı

Giresun Belediyesi, Park ve Bahçelerdeki Çiçek Maliyetini Azalttı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehrin park ve bahçelerinde peyzaj düzenlemesinde diktiği mevsimlik çiçekleri kendi seralarında yetiştirmeye başladıktan sonra maliyeti büyük oranda azalttığını söyledi.

18.07.2024 15:11  Güncelleme: 15:13
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehrin park ve bahçelerinde peyzaj düzenlemesinde diktiği mevsimlik çiçekleri kendi seralarında yetiştirmeye başladıktan sonra maliyeti büyük oranda azalttığına dikkat çekerek artık israf döneminin sona erdiğini söyledi.

Giresun Belediyesi üreten belediye anlayışıyla şehir genelindeki peyzaj düzenlemelerinde kullanılan fidan, mevsimlik çiçek ve çalı bitkilerini kendi seralarında yetiştiriyor. Çiçek ihtiyacının büyük bir kısmını kendi seralarından karşılayan Giresun Belediyesi, bu yöntem ile çiçek maliyetini büyük oranda düşürdü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Fuat Köse, vatandaşların park ve bahçeler hizmetlerinden memnuniyetini artırmak için neler yapılabileceği konusunda da bazı fikir alışverişinde bulundu. Çalışanları da emeklerinden dolayı kutlayan Başkan Fuat Köse, "Soğukta, sıcakta açık alanda özverili bir gayretle çalışıyor, Giresun'umuzun güzelliğine güzellik katmak için mücadele ediyorsunuz. 4 mevsim bu şehri rengarenk yapıyorsunuz. Hepinizi takdir ediyorum ve her zaman yanınızdayım. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Bu güzel şehre hep beraber hizmet edeceğiz. Giresun'da israf dönemi artık sona erdi. Üreterek tasarruf eden bir belediye olmaya devam edeceğiz. Binlerce liralık çiçek alımları yerine kendi seramızda yetiştirdiğimiz çiçekleri şehrimizin birçok noktasına dikiyoruz. Hepinizin emeğine sağlık" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun Belediyesi, Park ve Bahçelerdeki Çiçek Maliyetini Azalttı - Son Dakika

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