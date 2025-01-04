Giresun'da Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Giresun'da Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Giresun'un Kulakkaya Yaylası'nda AFAD koordinasyonunda düzenlenen çığ tatbikatında, senaryo gereği çığ düşmesi sonucu kaybolan dağcı ekibine müdahale için arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonu test edildi.

04.01.2025 18:58  Güncelleme: 19:04
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- Giresun'da çığ tatbikatı yapıldı

GİRESUN - AFAD koordinasyonunda Giresun'un Kulakkaya Yaylası'nda çığ tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği kayak ve doğa yürüyüşü yapan 10 kişilik bir dağcı ekibinin üzerine çığ düşmesiyle başlayan tatbikatta afet ve acil durum müdahale ekiplerinin koordinasyonu test edildi.

Kulakkaya Yaylası'nda düzenlenen çığ tatbikatı, senaryo gereği kayak ve doğa yürüyüşü yapan 10 kişilik bir dağcı ekibinin üzerine çığ düştüğü ve çığ altında kalan ekip üyelerinin olduğu ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne iletilmesi ile başladı. İhbarın ardından AFAD koordinasyonunda Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Giresun İl Jandarma Komutanlığı, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü, Giresun İnsan Hak ve Hizmetleri Derneği, Giresun AKUT Derneği ve Giresun ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri olay yerine intikal etti. Gerçeği aratmayan tatbikatta belirli alanlara cansız mankenler yerleştirilerek çığ alında kalanlar için hem fiziki arama hem de Life-Beep cihazı ile arama yapıldı.

Senaryo gereği çığ altından kurtarılanlara olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevkleri gerçekleştirildi.

Tatbikat, Giresun il sınırları içindeki arama-kurtarma ve ilk müdahale ekiplerinin olası bir çığ felaketine karşı ne kadar hazırlıklı olduklarını gösterdi. Yetkililer, tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını ve böyle bir felakette yapılacak müdahalelerin daha da etkin hale getirileceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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