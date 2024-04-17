Giresun\'da çıkan örtü yangınında 80 dönüm arazi yandı

Yerel

Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan örtü yangınında 80 dönüm arazi yandı

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ile Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi sınırında çıkan örtü yangını söndürüldü. Yangında 80 dönümlük mera arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi sınırlarında örtü yangını çıktı. Yangına Eynesil ve Beşikdüzü itfaiye ekipleri müdahale etti. Eynesil sınırları içerisindeki yangın söndürüldü ve soğutma işlemleri yapılarak itfaiye ekipleri geri döndü. Beşikdüzü itfaiye ekipleri ise yangını söndürdükten sonra soğutma işlemi yapmadı.

Yangın bugün 15.30 sıralarında tekrar başladı ve rüzgarın etkisiyle Eynesil ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi mera alanına sıçradı. Yaklaşık bir saatte 80 dönüm araziyi etkisi altına alan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleriyle yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Eynesil İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk, Belediye Başkanı Barış Güdük ve İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı da yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Eynesil Mahalle Muhtarı Hüseyin Karaal, yangının dün akşam saatlerinde Beşikdüzü Seyit Ahmet Mahallesi sınırları içerisinde başladığını, yangına ilk müdahalenin yapıldığını ve Beşikdüzü İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemini yapmadan gittiklerini söyledi.

Karaal, "Bugün 15: 30 sıralarında başlayan yangın büyük uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının meskenlere ulaşmaması en büyük kazancımız. Yangın bölgesinde arısı olan vatandaşlarımız vardı. Arılara zarar gelmeden söndürüldü. Yangın anından sonuna kadar yanımızda olan Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk'a, Belediye Başkanımız Barış Güdük'e ve İlçe Emniyet Amirimiz Yusuf Yazıcı'ya, Orman İşletme Müdürlüğümüze, Trabzon İtfaiye Müdürlüğü'ne ve tüm yangın personeline teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.