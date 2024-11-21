Giresun'da Su Fiyatlarına Yüzde 20 İndirim Kararı - Son Dakika
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Giresun'da Su Fiyatlarına Yüzde 20 İndirim Kararı

Giresun\'da Su Fiyatlarına Yüzde 20 İndirim Kararı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin sunduğu indirim teklifi, Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi. 2025 yılı su fiyatları, yapılan oylama sonucunda yüzde 20 oranında düşürüldü.

21.11.2024 12:47  Güncelleme: 12:48
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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin, 2025 yılı su fiyatlarındaki artış için Belediye Meclisi'nde oylamaya sunduğu indirim teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Giresun Belediye Meclisi'nin kasım ayı üçüncü toplantısında karara bağlanan 2025 yılı bütçe görüşmelerinde Başkan Köse'nin teklifiyle su fiyatına uygulanan artış, yüzde 20 oranında düşürüldü. Başkan Köse, komşu illerde ve Karadeniz bölgesinde en ucuz suyun Giresun'da kullanıldığını vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Su Fiyatlarına Yüzde 20 İndirim Kararı - Son Dakika

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