Giresun Sanayispor Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
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Giresun Sanayispor Süper Lig Hedefinde

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Kulüp Başkanı Ünal Göze, Süper Lig'de başarı hedeflediklerini açıkladı.

22.04.2025 11:46
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- Giresun Sanayispor Kulüp Başkanı Ünal Göze: "Süper Lig'de ses getirmek istiyoruz"

GİRESUN - Geçtiğimiz sezon play-off'tan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Giresun Sanayispor'da Kulüp Başkanı Ünal Göze, Giresun tarihinde bir ilki başararak Süper Lig'e yükseldikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Giresun Sanayispor'da Kulüp Başkanı Ünal Göze açıklamalarda bulundu. Bu başarının altında birlik, beraberlik, inanmışlık ve aile ortamı olduğuna değinen Göze, "Şampiyonluk öykümüzü yazarken önümüze koyduğumuz vizyonu, masada gerçekleştirdiğimiz planı yeşil sahada gerçeğe dönüştürebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Futbolcularımızla, teknik heyetimizle, taraftarlarımızla, sponsorlarımızla ve Giresun halkıyla kenetlenerek bu başarıyı elde ettik. Giresun tarihinde bir ilki başararak Süper Lig'e yükseldiğimiz için, Giresun ismini kadın futbolunda 7-8 şehir arasına yazdırdığımız için mutlu ve gururluyuz" dedi.

Ünal Göze, güzel bir kadro kurduklarını belirterek, "Giresunlu gençlerle, daha önce şampiyonluk yaşamış, Süper Lig'de oynamış tecrübeli isimleri harmanladık. Giresun Sanayispor yönetimi olarak bizler saha dışında görevimizi yerine getirirken futbolcularımızda yeşil sahada üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiler. Giresun halkı bize inandı, güvendi, sahip çıktı ve destek verdi. Ligin en fazla taraftarına sahip ekiplerinden biriyiz. Zorluklar yaşadık ama samimiyetimizle, doğru yönetim anlayışı ve kaynakları şeffaf kullanarak iyi bir sinerji yakaladık. Bu sinerjide bizi şampiyonluğa götürdü" diye konuştu.

"Soma maçı dönüm noktası oldu"

"Sezonun kırılma anlarından biri lider Dudullu'yu iç sahada yenip dış sahada Soma'ya kaybetmemizdi" diyen Giresun Sanayispor Kulüp Başkanı Ünal Göze, "Soma maçından sonra soyunma odasında "Şampiyon olacak mıyız, olmayacak mıyız?" durumuna geldik. O an şampiyonluğun dönüm noktası oldu. Çünkü Soma maçının ardından şampiyon olacağımıza söz verdik, son maça kadar yani şampiyonluğu garantileyene kadar namağlup geldik ve mutlu sona ulaştık. Bu şampiyonlukta emeği bulunan herkese şahsım ve kulübüm adına bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'de de başarılı olmak istiyoruz"

Süper Lig'de de başarılı işlere imza atmak istediklerini kaydeden Ünal Göze, "Artık farklı bir seviyedeyiz. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Güçlü bir yönetim, yeni bir oyuncu grubu ve teknik heyet ile Giresun'u Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edecek yepyeni bir takım kuracağız. Takım otobüsü, tesis ve maçlarımızı oynayacağımız stat konusunda da önemli çalışmalarımız var. Biz yönetim olarak üzerimize düşen bütün sorumluluğu harfiyen yerine getirmeye devam edeceğiz. Şehrimizin ileri gelenlerinden ve Giresun halkından alacağımız güçle yeni sezonda mücadele edeceğimiz Süper Lig'de de ses getirmek hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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