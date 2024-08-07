Giresunlu genç doktorlar Sigma Xi'ye üye seçildi - Son Dakika
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Giresunlu genç doktorlar Sigma Xi'ye üye seçildi

Giresun Üniversitesi'nden üç akademisyen, dünyanın en prestijli bilim kuruluşlarından Sigma Xi'ye üye seçildi. Üyelik daveti, yaptıkları bilimsel çalışmaların dikkat çekmesiyle gerçekleşti.

07.08.2024 18:55
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Giresunlu genç doktorlar bilim kuruluşu Sigma Xi'ye üyelik hakkı kazandı

GİRESUN - Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Giresun Üniversitesi'nden üç akademisyen üyeleri arasında Albert Einstein, Enrico Fermi, Francis Crick ve James Watson gibi Nobel ödüllü bilim insanlarının olduğu dünyanın en eski ve prestijli bilim topluluklarından Sigma Xi'ye üye seçildi.

Dünyanın en prestijli bilim kuruluşlarından biri olan Sigma Xi'e üyelik davetini yaptıkları bilimsel makale ve çalışmaların dikkat çekmesine bağladıklarını ifade eden Doç Dr. Kubilay İşsever, "Dünyada 200'den fazla Nobel ödüllü bilim insanını bünyesinde bulunduran Sigma Xi bilim kuruluşuna üye olmak burada üye olan en az iki bilim insanın önermesiyle mümkün oluyor. Alanlarımızda yaptığımız çalışmalardan dolayı bize de üyelik daveti iletildi. Ancak buraya üye olan kimler tarafından önerildiğimizi doğrusu bilmiyorum ancak bugüne kadar Türkiye'de ilk kez görülen auto brewery sendromu olarak bilinen vücut içerisinde normalde alkole dönüşmeyen karbonhidratların alkole dönüşmesinin tedavisi gibi birçok alanda çalışmalarımız ve bilimsel makalelerimiz dikkat çekmişti. Sadece ben değil Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Radyoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Doç. Dr. Serdar Aslan ve Doç. Dr. Tümay Bekçi de aynı daveti aldılar. Ortak noktamız ise aslında genç yaşta pek çok yayın yapmış olmamız olarak değerlendirdik. Giresunlu olarak Giresun Tıp Fakültesi'nin akademisyenleri olarak gurur verici bir olay oldu" dedi.

Giresun Üniversitesi'nin uluslararası alanda temsil edecekler

Sigma Xİ bilim kuruluşuna üye olmalarının kendilerine ne katacağından da bahseden Doç. Dr İşsever, "Bundan sonra gerek çalışmalarımıza, gerekse yayınlarımıza daha global devam edeceğiz. Bu bizim motivasyonumuzu artıracak. Dünyadaki bilim dünyasını daha çok etkileyecek çalışmalarda bulunacağız. Bu kuruluştaki seçkin bilim insanları ufkumuzu açacak, genişletecek ve onların çalışmalarına ulaşabileceğiz. Ayrıca Giresun Üniversitesini uluslararası alanda temsil etmiş olacağız ve kendimize de bu anlamda ufuk ve vizyon katmış olacağız" dedi.

Doç. Dr. Serdar Aslan ve Doç. Dr. Tümay Bekçi ise, Sigma Xİ bilim kuruluşuna davet edildikleri için duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresunlu genç doktorlar Sigma Xi'ye üye seçildi - Son Dakika

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