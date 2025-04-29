Girişimcilik Yarışması Sonuçlandı

BEUN'da 48 saat süreyle düzenlenen Startup 2025 Girişimcilik Yarışması Kapanış Töreni, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Teknopark, Marmara Teknokent, Zonguldak TSO ve Zonguldak Genç Girişimciler Kurulu iş birliği ile BEUN ev sahipliğinde düzenlenen ve toplamda 48 saat süren Startup 2025 girişimcilik yarışması sona erdi.

Girişimci adaylarının iş fikirlerinin yarıştığı etkinlik, 27 takım ve 68 öğrencinin katılımıyla 25 Nisan Cuma akşamı başladı. Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış törenine, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer Hanımefendi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Servet Karasu, ZTSO Başkanı Metin Demir, Marmara Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Deniz Yayla, BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, İşkur Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, MFA Maske Genel Müdürü Fatih Furtun, Zonguldak Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Yunus Aydoğan, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

48 saat süren yarışma boyunca mentorler takımlara destek sağladı, çeşitli eğitimler düzenlendi. Ekipler, projelerini geliştirmek ve final sunumlarına hazırlanmak için yoğun bir çalışma süreci geçirdi. 27 takım, hafta sonu boyunca projelerini olgunlaştırdı ve yarışmanın Pazar günü düzenlenen yarı finalinde jüri önünde sunumlarını gerçekleştirdi. Yarı final sunumları, BEUN Şaban Teoman Duralı Çalışma Salonu ve Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda eş zamanlı olarak yapıldı. İki ayrı jüri grubunun değerlendirmesi sonucu finale kalan 8 takım belirlendi.

Projeler jüri üyeleri, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Marmara Teknokent Genel Müdür Yardımsıcı Deniz Yayla, BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya, İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk, MFA Maske Genel Müdürü Fatih Furtun, EMKO adına Ömer Faruk Yıldız, KOSGEB Zonguldak İl Müdürlüğünü temsilen Soner Kaynar tarafından değerlendirildi.

Yarışmada 15 Bin Türk lirası değerindeki Birincilik Ödülünü BEUN Mühendislik Fakültesi öğrencileri Çağatay Ok, Selen Tekgümüş, Damlanur Ünal, Özgür Tunç ve Beyza Uysal'ın "Comminify" başlıklı projesi aldı. 10 Bin Türk Lirası değerindeki İkincilik Ödülünü BEUN Mühendislik Fakültesi öğrencisi Yusuf Maral'ın "Yangın Tespit Sistemi" başlıklı projesi alırken 5 Bin Türk lirası ödüllü Üçüncülük Ödülünü ise Marmara Üniversitesi öğrencisi Muhammed Pamuk ve BEUN İletişim Fakültesi öğrencisi Cemre Özel'in "Tridico" isimli projesi aldı. Dereceye giren yarışmacılara ayrıca "Zonguldak Teknopark Ön Kuluçka Girişimcilik Ödülü" ve birinci ve ikinci olan yarışmacılara "Patent Başvuru Ödülü" verildi.

Startup 2025 Girişimcilik Yarışması'nın kapanış töreninde bir konuşma yapan Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, üniversitenin bu tür organizasyonlara verdiği desteğin önemine vurgu yaptı. Girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi için üniversite-sanayi iş birliği büyük bir önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kesikoğlu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen organizasyon ekibine, destek veren tüm kurumlara ve yarışmaya göstermiş olduğu büyük katkılarından dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Kapanış töreni, ödüllerin verilmesinin ardından, toplu fotoğraf çekimi ve takımlara katılım belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu. - ZONGULDAK