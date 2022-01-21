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Girişimler, Rockads ve AppsFIyer'ın ortaklığı ile dünyaya açılıyor - Son Dakika

Girişimler, Rockads ve AppsFIyer'ın ortaklığı ile dünyaya açılıyor

21.01.2022 10:53
Girişimler, Rockads ve AppsFIyer'ın ortaklığı ile dünyaya açılıyor

Girişimlerin globaldeki büyümelerini sağlayan Rockads, küresel mobil ölçümleme liderlerinden AppsFlyer ile bir iş birliği gerçekleştirdi.

Girişimlerin globaldeki büyümelerini sağlayan Rockads, küresel mobil ölçümleme liderlerinden AppsFlyer ile bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu stratejik ortaklık sonucunda; Rockads, AppsFIyer'ın altyapısını kolay ve hızlı bir şekilde partnerlerine sunabilecek.

Mobil uygulamaların global büyümesinden sorumlu Facebook ülke partneri Rockads, şirketlere 360 derece destek veriyor. Facebook'un 2020 yılında yetkilendirmesiyle günümüze dek 1OO'den fazla yerel işletmeyi dünyaya açan Rockads, girişimlere hedef pazarların tespiti, pazarlama kampanyalarının şekillendirilmesi, tasarımların belirlenmesi ve bütçelerini en verimli şekilde yönetmeleri konularında yol gösteriyor. Rockads; kampanya yönetimi, optimizasyon, dönüşüm artırma ve yerelleşme konularında da girişimlere destek vermeyi sürdürüyor.

Rockads'ın AppsFlyer ile gerçekleştirdiği mobil ölçümleme ortaklığıyla da girişimler pazarlama performanslarını artık güvenilir, kolay ve hızlı bir şekilde görebilecek.

"Girişimlerin büyüme heyecanını biz de yaşıyoruz"

AppsFlyer ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklığı değerlendiren Rockads Pazarlama Müdürü Deniz Günay: " Girişimlere verdiğimiz destek, sadece dijital pazarlama konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi onlara aktarmakla kalmıyor; aynı zamanda uygulama araçlarımızla da destek sunuyoruz. AppsFlyer ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde girişimler; global pazarlarda hızlı ve güvenilir kararlar alabilecekler. Şirketlerin global pazarlarda büyüme heyecanını biz de yaşıyoruz" dedi.

Rockads ve Appsflyer ortaklığı girişimlere global pazarda kolaylık sağlıyor

AppsFlyer; kapsamlı ölçüm ve analiz çözümlerinden oluşan paketiyle, girişimlere işlerini büyütme ve yenilikçi adımlar atma imkanı sunuyor. 12 binden fazla girişime ve 8 binden fazla teknoloji ortağını, yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmaları için yol gösteriyor. Gizlilik merkezli tasarlanan AppsFlyer; müşteri odaklı yaklaşımıyla, mobil uygulamaların pazarlama stratejilerinde en doğru kararları almaları için onları yönlendiriyor.

Bu iş birliğinin sektöre önemli katkılar sunacağım inandıklarını belirten AppsFlyer Türkiye ve Orta Doğu Bölge Müdürü Ece İnanç da "Rockads ile entegre olmaktan mutluluk duyuyoruz. Mobil ortamda büyümek isteyen her işletmenin; pazarlama kampanyaları ile ilgili doğru, bilinçli ve stratejik kararlar alabilmeleri için gerçek teknoloji ile verilere erişmesi gerekiyor. Bu ortaklık sayesinde Türk markalarına tam da bunu sunabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Rockads'e dahil olan girişimler; AppsFIyer'ı sorunsuz bir şekilde ve doğrudan uygulamalarına entegre edip kullanabilecek ve bu sayede pazarlama çalışmalarını ölçeklendirebilecek, müşteri kazanımını yönlendirebilecek ve müşteriyi elde tutma oranlarını artırabilecekler. - İSTANBUL

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Togo Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Facebook, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Girişimler, Rockads ve AppsFIyer'ın ortaklığı ile dünyaya açılıyor - Son Dakika


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