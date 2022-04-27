Gizli hayırsever Bandırma'da - Son Dakika
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Gizli hayırsever Bandırma'da

27.04.2022 09:59
Gizli hayırsever Bandırma'da

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gizli bir hayırsever tarafından Haydarçavuş Mahallesi Muhtarı Nur Demir Hancıoğlu'na mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 100 bin liralık erzak çeki teslim edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gizli bir hayırsever tarafından Haydarçavuş Mahallesi Muhtarı Nur Demir Hancıoğlu'na mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 100 bin liralık erzak çeki teslim edildi.

Bandırma'da isminin açıklanmasını istemeyen gizli bir hayırsever tarafından Haydarçavuş Mahallesi Muhtarı Nur Demir Hancıoğlu'na 100 bin liralık erzak çeki teslim edildi. Tanesi bin lira olan ve yüz ihtiyaç sahibi aileye çeklerin dağıtımının yapıldığını söyleyen mahalle muhtarı Hancıoğlu, "Ramazan ayı paylaşma ayı. Yardımsever ailelerimizden vatandaşlarımızdan gelen yardım çeklerini biz ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımını yapıyoruz. Özellikle ramazan ayının son günlerine doğru biraz daha artış gösterdi. İhtiyaç sahibi ailelerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yardımsever ailelerden gelen yardımları biz çek olarak dağıtıyoruz. Geçen gün Bandırmalı bir hayırseverimizin aracılığı ile ismi gizli olan bir hayırseverimiz aracılığı ile tanesi bin lira olan, yüz bin liralık bir alışveriş çeki geldi. Onları vatandaşlarımıza dağıtmaya başladık. Ama bunların kontrolleri yapılıyor, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından da kontrolleri yapılıyor. Yani gerçekten ihtiyaç sahibi mi diye. Çok titiz bir inceleme ile dağıtımlarını yapıyoruz. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımız fitre ve zekatlarını muhtarlıklara bırakırlarsa, bunlar gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaşır" diye konuştu. - BALIKESİR

Gizli hayırsever Bandırma'da
Gizli hayırsever Bandırma'da
Gizli hayırsever Bandırma'da

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gizli hayırsever Bandırma'da - Son Dakika


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