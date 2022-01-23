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GMİS Kozlu Şubesi taban eğitim semineri yapıldı - Son Dakika

GMİS Kozlu Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

23.01.2022 14:00
GMİS Kozlu Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şubesi Taban Eğitim Semineri, 21-22-23 Ocak 2022 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şubesi Taban Eğitim Semineri, 21-22-23 Ocak 2022 tarihlerinde Kızılcahamam'da yapıldı.

Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Kozlu Şube Yönetimi ve maden işçileri katıldı.

Seminer salonuna giren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile yönetim kurulu, madenciler tarafından alkışlarla karşılandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.

Demir; "7 Ocak'ta başladığımız eğitim seminerlerimize bugün Kozlu bölgemizle devam ediyoruz. Hepinize şimdiden iyi dersler diliyorum" dedi.

"Her türlü zorluğa karşı kolkola, omuz omuza olacağız"

Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şöyle konuştu; "Bildiğiniz gibi eğitim seminerlerimizin ikincisini Kozlu Şubemizle yapıyoruz. 75 yıllık bir Sendikayız. Biliyorsunuz yakın zamanda 75'inci yılımızı kutladık. 170 yılı aşkın bir üretim kültürümüz var. Bizler hep mücadelenin içinde olduk. Sizler dünyanın en zor işini yapan madencilersiniz. Bizlerin her daim birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Bizim her türlü zorluğa karşı beraber, kol kola, omuz omuza olmamız lazım. Sendikal yapımızı daha iyi şartlara, daha bir üst seviyeye taşımaya gayret gösteriyoruz. Son dönemde gördüğünüz gibi daha iyi şeyler oluyor. Bizlerle birlikte görevdeyken aramızdan ayrılan Hüseyin Kolçak başkanımızı unutmuyoruz. Bizde çok emeği var. Özellikle şahsım adına söylüyorum; bende çok emeği vardı. Mücadelenin nasıl yapılacağı, işçi arkadaşlara yaklaşımların nasıl olacağı konusunda bana çok yol göstermiştir. Sizlerin huzurunda Hüseyin başkanımı rahmet ve şükranla anıyorum."

Konuşmaların ardından Genel Maden İşçileri Sendikası'nın tarihinin anlatıldığı kısa belgesel film gösterimi yapıldı. GMİS Kozlu Şubesi Taban Eğitim Seminerinde Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak "Sendikacılık Tarihi ve Temel Kavramlar" konulu sunum yaptı. - ZONGULDAK

GMİS Kozlu Şubesi taban eğitim semineri yapıldı
GMİS Kozlu Şubesi taban eğitim semineri yapıldı

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Kızılcahamam, İsa Mutlu, Maden, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GMİS Kozlu Şubesi taban eğitim semineri yapıldı - Son Dakika


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