GMİS, Soma'da 301 maden şehidini andı - Son Dakika
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GMİS, Soma'da 301 maden şehidini andı

13.05.2022 17:34
GMİS, Soma'da 301 maden şehidini andı

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının 8'inci yılında 301 maden şehidi anıldı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının 8'inci yılında 301 maden şehidi anıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Sekreteri Ertan, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS' e bağlı Karadon, Üzülmez, Kozlu, Amasra, Armutçuk, MTA ve Merkez Şubelerinin Şube Başkan ve Yöneticileri Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen Türkiye'nin en büyük maden faciası olarak kayıtlara geçen olayın 8'inci yılında şehitleri anmak için Soma'da bulundu.

Soma Maden Şehitliği'nde maden şehitlerinin kabirlerini ziyaret eden ve dualar eden GMİS Heyeti, maden şehitleri ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "13 Mayıs 2014'te Soma'da özel bir maden ocağında yaşanan faciada 301 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Maden şehitlerimizi anmak için buradayız. Tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve madencilik camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Tüm maden şehitlerimiz gibi Soma'daki ve Ermenek'teki maden şehitlerimizi de unutmadık, unutturmayacağız" dedi. - ZONGULDAK

GMİS, Soma'da 301 maden şehidini andı
GMİS, Soma'da 301 maden şehidini andı
GMİS, Soma'da 301 maden şehidini andı

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Manisa, Mayıs, Maden, Soma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GMİS, Soma'da 301 maden şehidini andı - Son Dakika


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