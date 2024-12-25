Göçle Mücadele Toplantısı Kayseri'de Gerçekleştirildi

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Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu, bölge valilerinin katılımıyla Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Nevşehir Valisi Ramazan Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdürü Enver Tutel katıldı.

Toplantı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından, göç alanıyla ilgili kurumlar arası koordinasyon ve değerlendirmelerin yapılması ile sona erdi. - KAYSERİ