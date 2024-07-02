Göğüs Ağrısı Şikayeti Olan Hasta İçin Helikopter Ambulans Havalandı

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Göğüs ağrısı şikayeti olan hasta için helikopter ambulans havalandı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan 60 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı.

İlçenin Yalınca Mahallesi'nde göğüs ağrısı şikayeti olan 60 yaşındaki hasta için ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede bölgeye gelen helikopter ambulans ile alınan hasta, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.