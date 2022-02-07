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Gökalp, seçimde güven tazeledi - Son Dakika

Gökalp, seçimde güven tazeledi

07.02.2022 11:39
Gökalp, seçimde güven tazeledi

Bartın'ın Ulus ilçesinde şoförler ve otomobilciler esnaf odası olağan kongresinde mevcut başkan güven tazeledi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde şoförler ve otomobilciler esnaf odası olağan kongresinde mevcut başkan güven tazeledi.

Seçimlerde; ilçede dört yıl önce göreve gelen mevcut başkan Barış Gökalp'ın karşısına İbrahim Karaman aday olmuştu. 238 kayıtlı üyesi olan Ulus şoförler ve otomobilciler esnaf odası 198 üye sandıkta oyunu kullandı. Ulus ilçe seçim kurulu üyelerinin tutanaklara kayıt edildi. Geçersiz 8 oy iptal edildi. Mevcut başkan Barış Gökalp üyelerinden 125 oyla ikinci kez, dört yıllığına yeniden esnaf odası başkanlığa seçildi. Diğed aday İbrahim Karaman ise 65 oy aldı.

Güven tazeleyen Başkan Gökalp, "25 Ocak 2018 yılında sizlerden aldığım yetkiyle göreve başladım.dört yıllık görevimizde zorlukları ve kolaylıkları yaşadık. Ulus, Kumluca,Zafer ve Apdipaşa tüm minibüsçüleri kapsayan kooperatif kurmayı planladık. 238 kayıtlı üyelerimizin 200 üye kişiye petrol ürünleri bayilerinden yüzde altı motorin yakıt indirimi yaparak bütçelerine tasarruf sağladık.B artın Belediye başkanı Cemal Akın'ın yakın ilgileriyle Hendekyanı Ulus minibüsçüleri durağına sabit yolcu bekleme salonu kazandırdık. Ulus Belediyesinde ilçe merkezinde taksiler için korunaklı modern sabit duraklar talep ettik. Ulus ilçe otobüs, minübüs terminaline 2015 yılında köylere giden minibüs peronları tamamlandı. Zira uygulamaya geçilmedi. İlçe merkezinde park sorunları çok şikayet aldı. Köylere giden toplu ulaşım araçlarının düzenli tarifeli kalkış uygulaması yapılamadı, Cuma günleri yoğun olan meydanlardan yolcu almaları çok sıkıntılara yol açtı. Bu tür konularla ilgili belediye başkanımızla istişare içindeyiz. Kaymakamlığımımız talimatları tenzipleriyle problebleri cözeceğimize cözeceğiz inşallah Ulus'lu hemşehrilerimize yönetim kurulu üyelerimizle,hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Yeniden göreve seçilen Ulus şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkanı Barış Gökalp, "Bizleri bu göreve ikinci kez tayin eden Ulus şoförler ve otomobilciler esnaf odası üyelerimize Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Ulus ilçe belediye başkanı Hüseyin Uzun, belde belediye başkanlarımız ve AK Parti Bartın milletvekilimiz ve TBMM Adalet komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim" diye sözlerini tamamladı. - BARTIN

Gökalp, seçimde güven tazeledi
Gökalp, seçimde güven tazeledi
Gökalp, seçimde güven tazeledi
Gökalp, seçimde güven tazeledi
Gökalp, seçimde güven tazeledi
Gökalp, seçimde güven tazeledi

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Hisarcık, Bartın, Esnaf, Ulus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gökalp, seçimde güven tazeledi - Son Dakika


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