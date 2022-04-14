Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti tarafından iftar verildi - Son Dakika

Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi tarafından Gökçeada'da 200 kişiye iftar yemeği verildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ilk kez Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti tarafından yemek verildi. Yeni Mahalle Şehitler Camii'nde verilen 200 kişilik iftara Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi şehir dışında olduğu gerekçesiyle katılamadı. İftar yemeği Metropolit Temsilcisi Papaz Nikiforos Taliaduros tarafından organize edildi. Yemeğe, Yeni Mahalle Muhtarı Muhtar Zeki Çelik ile birlikte ada sakinleri katıldı.

Papaz Nikiforos Taliaduros, "Metropolithane olarak verilen iftar yemeğinin tek amacı saygı, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir. Herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz, nice sağlıklı bayramların olması dileğiyle" dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Muhtar Zeki Çelik ise, "Metropolit Beye çok teşekkür ediyoruz ramazanda verdiği iftardan dolayı, sağ olsun. Kendilerinin paskalya bayramını da kutluyorum. Aynı aya denk gelmesi güzel bir tesadüf" diye konuştu. - ÇANAKKALE