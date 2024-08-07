Gölbaşı Belediye Başkanı Hemşehri Dernekleriyle Buluştu - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Hemşehri Dernekleriyle Buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Hemşehri Dernekleriyle Buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, il hemşehri derneği başkanlarıyla bir araya gelerek geleceğe ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Başkan Odabaşı, birlikte çalışarak Gölbaşı'na hizmet etmeyi hedeflediklerini belirtti.

07.08.2024 14:45  Güncelleme: 14:56
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, il hemşehri derneği başkanlarının katıldığı kahvaltıda "İnşallah hep birlikte Gölbaşı'mıza birbirimizi anlayarak, istişare ederek, ortak akılla hizmet edeceğiz. Karşılıklı konuşmak, fikir üretmek bizim vazgeçilmezimiz olacak" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçede faaliyet gösteren il hemşehri derneği başkanlarıyla kahvaltıda buluştu. Gölbaşı Ardahanlılar Derneği Başkanı Yücel Aktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı programına Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Ankara Kulübü Başkanı Uğur Okman, Gölbaşı Artvinliler Derneği Başkanı Bekir Demir, Gölbaşı Bayburtlular Derneği Başkanı Yüksel Kaymak, Gölbaşı Çankırılılar Derneği Başkanı Erturgut Yavuz, Gölbaşı Çorumlular Derneği Başkanı Osman Ulunç, Gölbaşı Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Gökhan Demir, Gölbaşı Kırşehirliler Derneği Başkanı Hacı Mehmet Dulkadir, Gölbaşı Kırıkkaleliler Derneği Başkanı Behzat Aydemir, Gölbaşı Yozgatlılar Derneği Başkanı Saim Güneş, Gölbaşı Kars- Iğdır Çevre İller Derneği Başkanı Salih Kara, Gölbaşı Samsunlular Derneği Başkanı Emrullah Dal, dernek yöneticileri ve meclis üyeleri katıldı.

Aile ortamı havasında geçen programda Gölbaşı'nın geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. İl hemşehri derneği başkanları görüş ve taleplerini iletirken, Odabaşı iletilenleri tek tek not aldı.

"İstişare etmek bizim vazgeçilmezimiz olacak"

"Güzel Gölbaşı'mıza hizmet etmek isteyen dernek başkanlarına teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Başkan Yakup Odabaşı ise "Farklı görüşlerin, farklı düşüncelerin ilçemizde olması bizleri mutlu ediyor. Bu görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yeter ki ilçemizin hayrına, objektif olarak düşüncelerinizi iletin. Aranızda yıllardır tanıdığımız arkadaşlarımız var. İnşallah hep birlikte Gölbaşı'mıza, birbirimizi anlayarak, istişare ederek, ortak akılla hizmet edeceğiz. Karşılıklı konuşmak, fikir üretmek, istişare etmek bizim vazgeçilmezimiz olacak" dedi.

Belediyedeki sistemi yeniden organize etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Odabaşı, önümüzdeki süreçte il hemşehri dernekleriyle ortak çalışmalar yapacaklarını ve gerekli desteği vereceklerini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediye Başkanı Hemşehri Dernekleriyle Buluştu - Son Dakika

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