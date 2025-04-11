Gölbaşı\'ndan Polislere Anlamlı Hediye

Gölbaşı Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilçede görev yapan polislere çiçek hediye etti.

Gölbaşı Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünde görev başındaki polisleri unutmadı. Belediye ekipleri, ilçenin farklı noktalarında görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek çiçek hediye etti.

"Kahraman polislerimizin her zaman yanındayız"

Polis teşkilatının toplumun huzur ve güvenliğini sağlayan en önemli kurumların başında geldiğini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Gecesini gündüzüne katarak canı pahasına milletimizin huzuru için görev yapan kahraman polislerimizin her zaman yanındayız. Onlar, sadece asayişi sağlayan değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın en zor anlarında ilk ulaşabildiği, ilk güvendiği kamu görevlileridir. Bugün onlara sadece bir çiçek takdim etmiş olabiliriz ancak bu küçük jest, onlara duyduğumuz büyük minnetin bir ifadesidir. Tüm polislerimize görevlerinde başarılar diliyor, şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi. - ANKARA