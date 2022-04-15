Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı

15.04.2022 14:49
Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 61 çiftçiye dağıtılan ayçiçeği tohumu dağıtım programına, Vali Yardımcımız İhsan Maskar, Kaymakamımız İhsan Ayrancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, ilçe Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, il genel meclisi üyeleri, muhtar ve ayçiçeği üreticileri katıldı.

Ayçiçek tohumları verilen çiftçilere bol kazançlar dilendi. Ayçiçeğinin üretimin Adıyaman'da her geçen yıl biraz daha artış gösterdiğini vurgulayan Müdür Erdal Yılmaz, "İlçemize bağlı Çelik köyünde yoğun üretimi yapılan ve her geçen gün üretim alanı artan yağlık ayçiçeği kazançlı ürünler arasında yer almaktadır. Kuru şartlarda ekimi Nisan ayı içerisinde yapılan ve Ağustos ayında hasat olgunluğuna erişen tablalardan dekara ortalama 120-130 kilogram çekirdek elde edilmektedir. Kuş zararlısına karşı boynu eğik çeşit tercih edilmiş olup yağ randımanı yüzde 30-40 aralığındadır. İlçemizde sadece Çelik köyünde üretimi yapılan ayçiçeğinin bu yıl komşu köyler tarafından da benimsenerek üretime geçildiği görülmüştür. Üç yıl önce bin ile bin 500 dekar olan üretimin bu yıl 5 bin dekara çıktığını görüyoruz. Tohum girdi desteği ile birlikte üretim alanının önümüzdeki sezon 10 bin dekara çıkacağını düşünüyoruz. Bu yıl bin 650 kilogram olan tohum desteğimizi yapacağımız projeyle 3 bin kilo yapmayı planlıyoruz. Dağıtılan tohumunun yüzde 70'i bakanlık tarafından desteklenmektedir. 61 Üreticimize dağıtılan hibeli tohumdan dolayı üreticilerimiz memnuniyetlerini dile getirmişlerdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Adıyaman'da badem ağaçları zirai dondan etkilendi Adıyaman'da badem ağaçları zirai dondan etkilendi İslahiye'de mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi İslahiye'de mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi

Erdal Yılmaz, Hisarcık, Adıyaman, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:51 Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
14:31 Otobüs şoförü ile taksici birbirine girdi, arada kalan vatandaş bıçaklandı!
14:30 Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir
14:26 Diyarbakır Barosu Şeyh Said'in mezar yerinin açıklanması dava açtı: 97 yıldır gizleniyor
14:24 Bakanlık tereyağ ihracatına kısıtlama getirdi! Uygulamadan sadece KKTC, Azerbaycan ve Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti muaf
14:17 Hırsız, çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince kıskıvrak yakalandı
14:07 Uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştı: Ali Osman Akat'ın şirketi, sermayesini üç yılda 60 kat artırmış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 14:57:27. #1.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement