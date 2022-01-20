Üye Girişi
Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor

20.01.2022 16:04
Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen cadde ve sokakların karlarını temizleme çalışmalarında iş makineleriyle alınan karlar kamyonlara yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor.

İlçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklara park edilen araç parklarından dolayı çalışmalarda zaman zaman aksamaların yaşandığını da belirtti. Belediye ekipleri, araç sahiplerinden araçlarını cadde ve sokaklara rast gele park etmemelerini istedi. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor

YORUMLAR
500

Gölbaşı Belediyesi, Hisarcık, Adıyaman, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor - Son Dakika


Aile sağlığı merkezinde vurularak öldürülen hemşirenin son sözleri: Konya'dan belalım geldi Aile sağlığı merkezinde vurularak öldürülen hemşirenin son sözleri: Konya'dan belalım geldi         
16:06
Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı? Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?         
15:58
Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti         
15:55
Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı         
15:53
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar! 6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar!         
13:42
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
15:54 Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti
13:41 6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar!
15:53 Süper Lig'de son durum: Üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu
15:52 Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı
15:45 En büyük ithalatçıyız! Her şeyimizi Ruslardan alıyoruz! Onlar ise geri gönderiyor
15:44 Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı?
15:43 Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu!
15:39 Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Züleyha ve Hakan evlenebilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 16:15:19. #1.13#
SON DAKİKA: Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement