Gölbaşı ilçesinde karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen cadde ve sokakların karlarını temizleme çalışmalarında iş makineleriyle alınan karlar kamyonlara yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor.

İlçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklara park edilen araç parklarından dolayı çalışmalarda zaman zaman aksamaların yaşandığını da belirtti. Belediye ekipleri, araç sahiplerinden araçlarını cadde ve sokaklara rast gele park etmemelerini istedi. - ADIYAMAN