Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu

09.05.2022 15:49
Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakam Refiki Mustafa Bayram, tarım arazilerinde ve bahçelerde incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakam Refiki Mustafa Bayram, tarım arazilerinde ve bahçelerde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlardan dolayı zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Refiki Mustafa Bayram'a, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven eşlik etti. Kaymakam Refiki Mustafa Bayram ile beraberindeki heyet, tarım arazilerindeki ürünlerde ve bahçelerde bulunan meyve ağaçlarını tek tek inceledi. Karaburun, Bağlarbaşı ve Hacılar köyünde incelemelerde bulunan Kaymakam Refiki Mustafa Bayram ve beraberindeki heyet, burada çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını da dinledi. - ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu
Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu
Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu

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Mustafa Bayram, Erdal Yılmaz, Adıyaman, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı ilçesinde tarım arazileri ve bahçelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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