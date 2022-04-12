Gölbaşı'nda arıcılık kursu - Son Dakika
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Gölbaşı'nda arıcılık kursu

12.04.2022 15:48
Gölbaşı'nda arıcılık kursu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 77 kişi arıcılık kursunu tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 77 kişi arıcılık kursunu tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 77 kişi arıcılık kursuna katılarak sertifika almaya hak kazındı. Sertifika alan kursiyerlere Kaymakam İhsan Ayrancı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar'ın katılımıyla sertifikaları verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz yaptığı açıklamada; "Müdürlüğümüzce her yıl İlçemizde bitkisel ve hayvansal üretim konularında çeşitli kurslar verilmektedir. Bu kurslardan arıcılık kursu daha fazla rağbet görmektedir. 2022 yılı içerisinde arıcılık kurslarımıza devam edilecektir. Üreticilerimizin tarımsal konularda talepleri olması halinde Halk Eğitim Merkezi ile eğitim ve yayım faaliyetlerine yer verilecektir" dedi. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda arıcılık kursu
Gölbaşı'nda arıcılık kursu

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Hisarcık, Adıyaman, Gölbaşı, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda arıcılık kursu - Son Dakika


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