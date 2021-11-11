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Gölbaşı'nda hurma hasadı başladı - Son Dakika

Gölbaşı'nda hurma hasadı başladı

11.11.2021 09:22
Gölbaşı'nda hurma hasadı başladı

Dünya çapında çok yaygın olarak tüketilen ve içerdiği zengin besin ve vitaminlerle sağlık açısından çok önemli bir meyve olan Trabzon Hurması hasadına Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başlandı.

Dünya çapında çok yaygın olarak tüketilen ve içerdiği zengin besin ve vitaminlerle sağlık açısından çok önemli bir meyve olan Trabzon Hurması hasadına Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başlandı.

Her geçen yıl üretim alanı artırılarak yakın bir gelecekte Gölbaşı ilçesinin popüler tarım ürünleri arasında yerini alacak olan "Cennet meyvesi" olarak adlandırılan hurma hasadına Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde başlandı.

Gölbaşı ilçesinde 3 bin 500 dekar üretim alanı ile üretim miktarı bakımında Türkiye'de 2. sırada yer alan Gölbaşı ilçesinde hurma hasadında rekoltenin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve Gölbaşı İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte hurma üreticisi Muhterem Teymur'un bahçesinde hasada katıldı.

Bahçeyi gezerek, hurma ağacına çıkıp hurmaları dalından koparıp hasada katılan Vali Mahmut Çuhadar, hurmanın üretimi ile hasat, tasnif, paketleme ve sevk işlemleri hakkında bilgi aldı.

Hurma üretiminin her geçen yıl artırılarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağladığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Gölbaşı ilçemiz ürün çeşitliliği bakımından zengin ve hurma üretimi için her yönüyle elverişli bir iklime sahiptir. Çiftçilerimizin gelirini artırmak için geçen yıl 30 bin, bu yılda Kasım ayı sonuna kadar 50 bin adet hurma fidanı dağıtmayı planlıyoruz. Dağıtılan fidanlar ve kurulan bahçelerle her sene üretim alanımız artmaktadır. Şimdilik 3 bin 500 dekar olan hurma üretim alanımız sene sonunda yapılacak olan IVA güncellemesi ile birlikte 5 bin dekara çıkacaktır. Hurmanın katma değerini ve kalitesini artırmak amacıyla Gölbaşı ilçemizde Gölbaşı Meyve Kurutma ve Paketleme Tesisi Projesini hayata geçiriyoruz. Bu sayede hem çiftçilerimiz hem de Adıyaman ekonomisi kazanmış olacak. Bu proje ile üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Sezonun üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Hasat sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Bağlarbaşı köyünde yapımı ve inşaatı devam eden hurma kurutma ve paketleme tesisi inşaatını gezdi. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda hurma hasadı başladı
Gölbaşı'nda hurma hasadı başladı
Gölbaşı'nda hurma hasadı başladı
Gölbaşı'nda hurma hasadı başladı
Gölbaşı'nda hurma hasadı başladı

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Trabzon, Hurma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda hurma hasadı başladı - Son Dakika


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