Gönen'de buğday tarlasında yangın çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hacıvelioba Mahallesi'nde buğday ekili arazide yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye destek ekipler istendi.

Edinilen bilgilere göre, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Müdahale çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın büyüklüğüyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.