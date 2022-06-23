'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor - Son Dakika
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'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

23.06.2022 16:31
'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri", kadınları bir araya getirmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapılan programa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, kadınlar ve çocuklar katıldı.

Kadınların ilgi gösterdiği programda Van İl Müftülüğü Aile Dini ve Rehberlik Bürosu üyesi Elif Bilen, katılıcılara "Dijital dünyada değerleriyle aile olmak" konulu seminer verdi. Bilen, ebeveynler olarak çocukların ve gençlerin dijital dünyanın olumsuz tesirlerine maruz kalmamaları için önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Oldukça verimli geçen seminer, karşılıklı soru ve cevap bölümüyle son buldu. - VAN

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Kaynak: İHA

DOST Partisi, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor - Son Dakika

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