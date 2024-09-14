Gönüllü Gençler Camide Temizlik Yaptı

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Gönüllü gençler Mevlid Kandili için camide temizlik yaptı

OSMANİYE - Osmaniye'de gönüllü gençler Mevlit Kandili dolayısıyla mahallelerindeki camide temizlik yaptılar.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla, Osmaniye'de Türkiye Gençlik Vakfıbağlı liseli gönüllü gençler Kurtuluş Mahallesinde bulunan Yunus Emre Camii'nde temizlik yaptı.

Gençlerin manevi duygularını geliştirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Osmaniye Türkiye Gençlik Vakfı Lise Koordinatörü Bekir Erdem, "Bugün genç kardeşlerimiz, liseli kardeşlerimizle beraber Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'ne geldik. Akşamki Mevlid Kandili programımız için camimizin temizliğini yapmaya geldik arkadaşlarımızla beraber güzel bir şekilde temizledik. Akşamki programa da hazır yeni bir akım başlattık. Camilerimizi temizleyeceğiz, genç liseli kardeşlerimizi cami temizliği yapmaya davet ediyoruz" dedi.