Gönüllü Gençlik Liderliği Başvuruları Başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ildeki gençlik merkezlerinde ve üniversite genç ofislerinde görev alacak Gönüllü Gençlik Liderliği için başvurular başladı. Başvurular, 21 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Gençlik merkezlerinde ve üniversitelerin genç ofislerinde görev alacak Gönüllü Gençlik Liderliği için başvurular başladı. Gençlik Merkezleri ve Genç Ofislerde yürütülen gençlik çalışmalarında gönüllü olarak görev almak üzere gençlerin aktif katılımlarına katkı sağlamayı amaçlayan program kapsamında 2 bin 462 Gönüllü Gençlik Lideri görevlendirilecek.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Gönüllü Gençlik Liderliği Programı ile gençlerin kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlayarak gönüllülük faaliyetlerine katılımının artırılması hedefleniyor. Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören, Gençlik Merkezlerine en az altı ay üyeliği bulunan gençler, gönüllü gençlik lideri olma fırsatına sahip olabilecek.

21 Ekim Pazartesi günü sona erecek olan Gönüllü Gençlik Liderliği için başvurular, "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden alınacak. - ANKARA