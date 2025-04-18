Gönüllülerden Köy Okuluna Kütüphane - Son Dakika
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Yerel

Gönüllülerden Köy Okuluna Kütüphane

İzmir Yardım Ekibi, köy okuluna kütüphane kurarak her yıl 3 okula yardım etmeyi hedefliyor.

18.04.2025 20:19
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Gönüllü ekip köy okuluna kütüphane kazandırdı

İZMİR - İzmir'de tamamen gönüllülerden oluşan İzmir Yardım Ekibi üyeleri, bir köy okuluna kütüphane kazandırdı. Ekibin sıradaki hedefi ise her yıl 3 okula kütüphane kurmak.

İzmir'de 70 kişilik çeşitli meslek ve yaş gruplarından oluşan İzmir Yardım Ekibi, gönüllülük esasına göre kentin belli noktalarında sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor. Sokak hayvanlarına yuva oluşturmaktan insani yardımlara, çevre temizliğinden okul tadilatlarına kadar birçok projeye imza atan ekibin son durağı Bayındır Arıkbaşı İlkokulu oldu. Ekip, okula kütüphane kazandırmak için kolları sıvadı. Kütüphane için gerekli olan masa, kitap rafı, sandalye gibi malzemeleri tedarik eden ekip, el birliğiyle eşyaların kurulumunu tamamladı. Daha sonra titizlikle yapılan duvar boyama ve temizlik işlemlerinin ardından kütüphane hazır hale getirildi.

Grubun kurulma hikayesini anlatan İzmir Yardım Ekibi'nden Şükrü Üzcan, "2019 yılında bireysel olarak çevre temizliği etkinlikleri yapıyordum. Yaşadığım mahallede bir ekip oluşturdum ve sonrasında sosyal medyada duyuldu. Bu sayede gönüllü olarak ekip sayımız artmaya başladı. Pandemi döneminde bir süre projelere ara vermek zorunda kaldık. İzmir depreminde de çeşitli etkinliklerde bulunduk. Gönüllülerin istekleri oluşunca tekrar bir ekip kurma kararı aldık. Böylelikle 2020 yılında İzmir Yardım Ekibi olarak gönüllü bir proje oluşturduk" dedi.

"Hedefimiz her yıl 3 okula kütüphane kurmak"

Bugüne kadar birçok konuda yaptıkları etkinliklerle insanların hayatına dokunmaya çalıştıklarından bahseden Üzcan, "En aktif olduğumuz konu okul tadilatı ve okula kütüphane kurmaktı. Bugüne kadar yaklaşık 15 okula çeşitli alanlarda tadilat ve kütüphane kurulumu yaptık. Sınıfın ihtiyaçlarını karşıladık. Hedefimiz her yıl 3 okula kütüphane kurmak" diye konuştu.

"Amacımız çocuklara güzel miras bırakmak"

Çalışmaların tamamen gönüllülük üzerine yapıldığını ifade eden Üzcan, şunları kaydetti:

"Ekip dışı destek veren hayırseverler de var. Kendilerine ulaştığımda bize destek oluyorlar. Amacımız hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmadan, tamamen kendi çapımızda bir şeyler yapmak. Geleceğimiz olacak çocuklara güzel bir miras bırakmaktır."

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gönüllülerden Köy Okuluna Kütüphane - Son Dakika

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