Gördes'te Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika
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Gördes'te Sonbahar Güzellikleri

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Manisa'nın Gördes ilçesi, sonbahar manzaralarıyla fotoğraf meraklılarının yeni adresi oldu.

19.11.2024 11:06
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Gördes'ten kartpostallık sonbahar görüntüleri

MANİSA - Sonbahar mevsimi dolayısıyla ağaçlardan dökülen yapraklar, Manisa'nın Gördes ilçesinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. El değmemiş doğası ile sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünen Gördes fotoğraf meraklılarının yeni adresi oldu.

Hüzün mevsimi olarak bilinen sonbaharda, ağaçlardan dökülen yapraklar yurdun farklı bölgelerinde eşsiz manzaralar oluşturuyor. Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Güneşli Mahallesinde, el değmemiş doğadaki dökülen yapraklar da kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Aslen Gördesli olup Manisa'da yaşayan amatör fotoğrafçı İsmail Aybey, memleketinde sonbaharı fotoğrafladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aybey, "Manisa'da yaşamama rağmen memleketim Gördes'e sonbahar fotoğrafı çekmek için geldim. Gördüğünüz gibi her taraf sonbaharın eşsiz güzelliğiyle dolu. Kartpostallık fotoğraflar elde ediyorum. Doğada yeşilin, kırmızının, sarının ve turuncunun her tonu mevcut. Bunları çekmek benim için bir hobi. Sonbahar manzarasını sadece Yedigöller'de değil, memleketin her yanında bulmak mümkün. Ben de fotoğraf hobimle bu manzaraları göstermeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Gördes\'te Sonbahar Güzellikleri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gördes'te Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika

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