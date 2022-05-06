Görenler "yok artık" dedi! Binmeye kıyamadığı otomobilini streç filmlere sarıp saklıyor - Son Dakika
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Görenler "yok artık" dedi! Binmeye kıyamadığı otomobilini streç filmlere sarıp saklıyor

06.05.2022 15:27

İzmir'in Tire ilçesinde ikamet eden klasik araç tutkunu Hasan Karadişoğlu, yalnızca bayramlarda kullandığı 1979 model Murat 131 marka orijinal otomobilinin herhangi bir zarara uğramaması için streç filmlere sararak koruyor.

Tire'de yaşayan 28 yaşındaki klasik otomobil tutkunu Hasan Karadişoğlu, sahibi olduğu 79 model Murat 131 marka otomobiline gözü gibi bakıyor. Karadişoğlu, binmeye kıyamadığı otomobilini sadece özel günlerde trafiğe çıkarırken, binmediği zamanlarda ise otomobili streç filmlere sararak koruyor. Otomobilini incelemek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden pek çok kişinin geldiğini ifade eden Karadişoğlu, otomobiline gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyledi.

Böyle sevgi görülmedi! Binmeye kıyamadığı otomobilini streç filmle koruyor

"DEĞERİNİ VERENE SATABİLİRİM"

Şuan aracını satmak gibi bir niyetinin olmadığını anlatan Hasan Karadişoğlu, ilerleyen zamanlarda değerini verene aracını satabileceğini söyledi. Karadişoğlu, açıklamalarının devamında "Bu çocukluktan gelen bir sevda. 79 senelerini canlandırmak, herkese bu nostaljiyi yaşatmak adına bu araca gözüm gibi bakıyorum. Toz olmasın, çizilmesin diye aracı binmediğim zamanlarda streç filme sarıyorum. Bayrama özel aracı çıkardık, bir iki tur attık. Bugüne kadar aracı satın almak için çok teklifte bulunan oldu. Tabi biz bugüne kadar hiç oralı olmadık. İlerleyen zamanlarda değerini verene aracımı satabiliriz" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR (1)
  • günahkar kisi5: Tursusunu kur DEDECIGIM TURSUSUNU.15.000 EDER BELKI EKSPERTIZE GEREK YOKK.tr iyice komedi oldu.ÖTV VERGILER YUZUNDEN Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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Otomobil, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görenler 'yok artık' dedi! Binmeye kıyamadığı otomobilini streç filmlere sarıp saklıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görenler "yok artık" dedi! Binmeye kıyamadığı otomobilini streç filmlere sarıp saklıyor - Son Dakika
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