Görevde Yükselme Sınavı Tarihi Açıkladı - Son Dakika
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Görevde Yükselme Sınavı Tarihi Açıkladı

Görevde Yükselme Sınavı Tarihi Açıkladı

Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı sınav takviminin yakında açıklanacağını duyurdu.

12.03.2025 12:36
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Öztürk'ü ziyaret eden Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin takvimin önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Öztürk'ü ziyaret etti. Birçok konunun gündeme getirildiği ziyarette Doğan, Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın bir an önce yapılması gerektiğini dile getirdi. Doğan, sınava girecek grubun belli bir yaş aralığında olduğunu söyleyerek, ilan edilen kadroların boş kalmaması için soruların kolay olması gerektiğine dikkat çekti. Bunun üzerine Genel Müdür Öztürk, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na ilişkin takvimin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

Görüşmede ayrıca sağlık personeli istihdamının daha fazla geciktirilmeden kamuoyuna duyurulması gerektiğini ifade eden Doğan, sahada görev yapan sağlık profesyonellerinin yorulduğunu belirtti. Atama bekleyen gençlerin daha fazla bekletilmemesi gerektiğini dile getiren Doğan, atama takviminin bir an önce belirlenmesini talep etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, İsmail Öztürk, Faruk Doğan, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görevde Yükselme Sınavı Tarihi Açıkladı - Son Dakika

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