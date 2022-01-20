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Görevden uzaklaştırılan Başkan Salman'ın görevi kötüye kullanma iddiasıyla yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Görevden uzaklaştırılan Başkan Salman'ın görevi kötüye kullanma iddiasıyla yargılanmasına başlandı

20.01.2022 16:18
Görevden uzaklaştırılan Başkan Salman'ın görevi kötüye kullanma iddiasıyla yargılanmasına başlandı

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da aralarında bulunduğu 4 belediye personeline yönelik, "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlaması ile açılan davanın...

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın da aralarında bulunduğu 4 belediye personeline yönelik, "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlaması ile açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Sanıkların 3 yıl 6 aydan 10'ar yıla kadar cezasının istendiği dava, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Davaya Vefa Salman, hasta olduğu mazereti ile katılmadı. Davada sanık olan dönemin Fen İşleri Müdürü Hamit Kutlu, belediye personelleri Türker Bayram, Murat Sırmabıyık ve İlker Hasan Küpeli hazır bulundu.

Davada 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle pazarlık usulüyle Feridun Çetin'e ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının 17 Mart 2019'da gerçekleştirildiği, dosyaya konulan fotoğrafta ise 19 Ocak'ta yapılmış olduğu iddiası sanıklara soruldu. 165 bin lira bedelle formaliteden ihale edilen taziye evinin KDV dahil 194 bin 700 liraya yapıldığı da bildirildi.

Davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan dönemin Fen İşleri Müdürü Hamit Kutlu, ihalenin usule uygun bir şekilde yapıldığını dile getirdi. Kutlu, "Seyrantepe mahalle olduktan sonra buradan gelen en önemli talep bir taziye evi yapılması yönündeydi. Burada imar uygulaması yapılmadığında biz prefabrike bir bina için ihaleye çıktık. Bu esnada Ahmet Çavuş adlı bir bağışçı bu taziye evinin kendisi tarafından yapılacağını bize iletince ihaleyi iptal ettik. Ama sonra bağışçı bu kararından caydı. Eğer o bağışçı caymasaydı ihale iptal edilmemiş ve davaya konu bir durum da ortaya çıkmamış olacaktı" dedi.

Mahkeme heyeti diğer sanıklar Türker Bayram, Murat Sırmabıyık ve İlker Hasan Küpeli'yi de dinleyerek savunmalarını aldı.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar da davaya tanık sıfatı ile katıldı. Mahkemeye bilgilerini sunan Bağatar şöyle konuştu: "Taziye evi konusu ve başka konularda gerek bize ve gerekse belediye meclis üyelerimize ulaşan bir takım ihbarlar vardı. Taziye evinin de oy karşılığı bir kişiye yaptırıldığı ama ihaleye sonradan çıkıldığı ihbarını alınca biz de gidip olayı yerinde görmek istedik. Yaptığımız incelemede taziye evinin yapıldığını gördük. Hatta bize gönderilen bir fotoğraf vardı. Ona da bakıp bu mu değil mi diye inceledik. İhaleyi de araştırdığımızda ihalenin olmadığını gördük. Belediyede yapılan usulsüz işlerden rahatsız olan belediye personelleri de bize bu tip konularla ilgili bilgileri aktarıyorlardı. Bizde kamunun ve belediyenin menfaatlerini korumak adına konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bu süreçte insanlar korkutulup tehdit edilerek susturulmaya da çalışıldılar. Bunun gibi başka olaylar da var. Onlar da önümüzdeki günlerde çıkacak."

Tanık olarak dinlenen isimlerden Seyrantepe Mahallesi Muhtarı Tayfur Çetin ise taleplerinin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen taziye evinin yapılmadığını dile getirdi.

Çetin, yaşanan hayırsever birisinin de binayı yapmaktan vazgeçtiğini dile getirerek, "Bunun üzerine inşaat işleri yapan kardeşim Feridun Çetin burada taziye evinin temelini atıp prefabrike taziye evini tamamladı. Belediye burasının belediyeye ait bir arazi olduğunu burasını yıkmamız gerektiğini bize söylediler. ya da ihale yaparız siz de o ihaleye giresiniz kazanırsanız işi siz yapmış olursunuz dediler. Biz de açılan ihaleye girdik. İhaleye 3 firma çağrıldı ama sadece kardeşim Feridun Çetin'in firması katıldı ve ihaleyi de o aldı" diye konuştu.

AK Parti Yalova İl Başkan Yardımcısı Serhat Topçular da davada tanık sıfatı ile ifade verdi.

Mahkeme heyeti davayı ileri bir tarihe erteledi. - YALOVA

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Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yolsuzluk, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görevden uzaklaştırılan Başkan Salman'ın görevi kötüye kullanma iddiasıyla yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görevden uzaklaştırılan Başkan Salman'ın görevi kötüye kullanma iddiasıyla yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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