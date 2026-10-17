Görgün, savunma sözleşmelerinin yıl sonunda 20 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor - Son Dakika
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Görgün, savunma sözleşmelerinin yıl sonunda 20 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor

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Bursa'daki çalıştayda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2026 yılı içinde firmaların 15 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Görgün, yıl sonuna kadar bu tutarın 20 milyar dolara ulaşacağını öngördüklerini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2026 yılı içinde firmalarımız 15 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 20 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Bursa'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı'nda ihracattaki artışın Türkiye'nin genel ihracat artışının belirgin biçimde üzerinde olduğunu ve kilogram başına değerin Türkiye ortalamasının 40 katı olduğunu söyledi. Görgün, "2026 yılı içinde firmalarımız 15 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 20 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görgün, savunma alanındaki şirketlere ilişkin, "ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve STM, son üç yılda 16 bini aşkın yurt içi firmayla çalıştı ve bu firmalara 20 milyar doları aşan sipariş verdi. Bugün yurt içindeki açık sipariş tutarı 13,4 milyar doları aşıyor" dedi.

Kaynak: İHA
Haluk GörgünHavacılıkEkonomiİhracatGüncelBursaYerelSon Dakika

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