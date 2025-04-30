Görme Engelli Gence Dava Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Görme Engelli Gence Dava Açıldı

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Adana'da görme engelli gencin annesine, çalıştırıldığı iddiasıyla dava açıldı. Aile suçlamaları reddetti.

30.04.2025 14:43
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Görme engelli gence 'çalışıyor' diye rapor tutuldu, annesine dava açıldı

Adana Valiliği Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, görme engelli gencin çalıştırıldığı gerekçesiyle rapor oluşturdu, annesine 'kötü muamele' suçlamasıyla dava açıldı

ADANA - Adana'da doğuştan görme engelli gencin annesine, evladını tekstil atölyesinde çalıştırdığı gerekçesiyle 'kötü muamele' suçundan dava açıldı. Görme engelli genç, annesi ve tekstil atölyesinin sahibi suçlamayı kabul etmedi.

İkisi doğuştan görme engelli 4 çocuk sahibi Mustafa ve Meryem Elyusuf çifti, 8 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşti. Bir süre sonra baba Mustafa tekrardan çalışmak için Suriye'ye giderken anne Meryem ve 4 evladı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde yaşamaya devam etti. Geçtiğimiz Ocak ayında, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişinin ihbarı üzerine Adana Valiliği Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, görme engelli 16 yaşındaki Muhammed Arabi Elyusuf'un bir tekstil atölyesinde çalıştığıyla ilgili anne Meryem hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Meryem Elyusuf hakkında 'kötü muamele' suçundan Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Adana Valiliği Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün hazırladığı inceleme raporu kapsamında iddianamede yer alan 'bir dönem tekstil işinde çalıştığı, annesinin kendisini zorlamadığını beyan ettiği' ifadesini de kabul etmeyen Elyusuf, böyle bir şey söylemediğini öne sürdü.

"Annemin ceza almasını istemiyorum"

Konuyla ilgili eve gelen tebligat üzerine adliyeye gidip ifade veren Muhammed Arabi Elyusuf, her gün okula gittiğini ve görme engelinden dolayı da çalışamayacağını söyledi. Muhammed Arabi Elyusuf, "Benim iki gözüm de görmüyor. Tek başıma yürüyemiyorum. Zaten haftanın 4 günü özel eğitime gidiyorum. Beni oradaki hocalarıma sorabilirler. Evimizin altında tekstil atölyesi var ama ben orada çalışmıyorum. Kim böyle bir şey söyledi bilmiyorum. Annemin ceza almasını istemiyorum. Ben ipin rengini bilmiyorum. Benim durumum açık. Ben okulda bazen iple ödev veriyorlar, ipi bile tek başıma boncuktan geçiremiyorum" dedi.

"Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi lazım"

Ailenin komşusu esnaf ise, Muhammed'in çalışmadığını, gözlerinin görmediği için çalışamayacak durumda olduğunu anlattı. Ailenin mahallede komşusu olan Eyüp Işık, "Muhammed zaten görme engelli. Kendisi her gün sabah engelli okuluna gidiyor, Muhammed tekstil atölyesinde çalışmıyor. Muhammed'in annesine dava açılmış ama bu yanlıştan bir an önce dönülmesi lazım. Belki isim karışıklığı olabilir ama Muhammed'in durumu ortada, çalışamayacak durumda" diye konuştu.

Merkez rapor hazırlamadıklarını ileri sürdü

Savcılık iddianamesinde de Adana Valiliği Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporu kapsamında görme engelli Muhammed Arabi Elyusuf'un mağdur olduğu da yer aldı. Ancak Adana Valiliği Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görme engelli Muhammed Arabi Elyusuf hakkında rapor hazırlamadıklarını, isim karışıklığının araştırıldığını bildirdi.

(UMT-HİV-SO-Y)

Kaynak: İHA

3-sayfa, Hukuk, Yerel, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Görme Engelli Gence Dava Açıldı - Son Dakika

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