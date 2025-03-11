Görme Engelli Hafızın Ramazan Başarısı

Kahramanmaraş'ta kendisi gibi görme engelli hocasından hafızlığı öğrenen Muhammed Yiğit Karaokur, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada bölge birincisi Türkiye 4'üncü olurken, Ramazan ayında da mukabele geleneğini sürdürüyor.

11 ayın sultanı Ramazan ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da dolu dolu geçiyor. İbadetlerini yapan vatandaşlar vakit namazları öncesi camilere akın ederek Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ediyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Bahçelievler Camii'nde de mukabele geleneğini sürdüren 18 yaşındaki görme engelli hafız Muhammed Yiğit Karaokur ise görenlerin ilgisini çekiyor. Kendisi gibi görme engelli hocasından hafızlığı öğrenen Karaokur, daha önce 'Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada Türkiye 4'üncüsü olurken, bu sene ise bölge birincisi seçildi.

Kur'an kursuna gitmeden kendisi gibi görme engelli hocasından eğitim aldığını anlatan hafız Muhammed Yiğit Karaokur, "Onun sayesinde ve dinleyerek hafızlığımı yaptım. Hafızlık sabır işidir. Elhamdülillah çabalayanlar hafızlığı en güzel şekilde tamamlayabilirler. Ben 4 yılda tamamladım" dedi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türkiye 4'üncüsü, bu yıl da bölge birincisi olduğuna değinen Karaokur, önceki yıl başladığı, bu yıl da devam ettirdiği mukabele geleneğini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Hafız Fatih Güllü ise, "Biz de diğer hafızlarla öğle namazından önce gelip burada abiler ve kardeşlerimizle mukabelemizi okuyoruz. Böylelikle Ramazan ayını idrak etmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ