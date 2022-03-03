Görme engelliler OKAF'a katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde "Yetenek Her Yerde" temasıyla başlatılan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na katılan Bafra Görüme Engelliler Derneği üyeleri burada yaşadıkları sorunları anlatma fırsatı buldu.

Üniversitelilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Eski Makro Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu alanda kendilerine ayrılan yere stantlarını kuran dernek üyelerini, iki gün süresince protokol yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, iş verenler, eğitim görevlileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri gibi çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Stantlarını ziyaret eden vatandaşlara, engellilerin eğitiminden istihdamına kadar olan sorunları ve yaşadığı zorluklar anlatıldı. Ayrıca gelen ziyaretçilere görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi ve hayatlarında kolaylık sağlayan diğer materyaller tanıtıldı.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, "TEKNOFEST öncesi en büyük programlardan biri olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı(OKAF 2022) programında yer almak bizim için çok güzel bir duyguydu. Burada görme engelli üyelerimizle gören vatandaşlarımızı buluşturan bir ortam oldu. Bizi ziyaret eden insanlarla tanışma imkanı bulduk. Kendileriyle hoş, samimi muhabbet ettik. Görme engelli arkadaşlarımız özellikle standımıza gelen gençlerle beraber satranç oynadılar, empati yaptılar, onlara Braille alfabesini öğretmeye çalıştılar. Üniversite öğrencilerimiz iş bekleyen görme engelli arkadaşlarımızın iş başvuru formlarını doldurma konusunda çok yardımcı oldular. Şirketlerimiz tarafından başvuruları alınan üyelerimize olumlu yönde dönüş yapılarak onların iş sorunlarının biran önce çözülmesini istiyoruz. Kısaca iki gün çok güzel bir gün geçirdik diyebilirim" dedi. - SAMSUN