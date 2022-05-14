'Göz yaşartıcı' eğitim - Son Dakika
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'Göz yaşartıcı' eğitim

14.05.2022 00:57
'Göz yaşartıcı' eğitim

Edremit Belediyesi'nde görev yapan özel güvenlik personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildi.

Edremit Belediyesi'nde görev yapan özel güvenlik personeline "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildi. Eğitim sırasında güvenlik görevlileri de gazdan etkilenirken, muhtemel durumlarda kullanmak zorunda olacakları gazın etkilerini de yaşayarak test etmiş oldu.

Hizmet içi eğitim programlarıyla personeli sürekli daha donanımlı hale getirmeye çalışan Edremit Belediyesi, 2022 eğitim programında yer alan eğitimler dahilinde özel güvenlik personeline, "Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı" eğitimi verildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen göz yaşartıcı gazın doğru tekniklerini kapsayan eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki eğitimde Emniyet yetkilileri tarafından yaşanabilecek olaylar ya da denetim görevi sırasında meydana gelebilecek muhtemel saldırılar karşısında, biber gazının nasıl kullanılması gerektiği konusu ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Göz yaşartıcı gazın yasal dayanakları, kullanım şekli ve hangi hallerde kullanılabileceği konularının ele alındığı eğitimin ikinci bölümü ise Güreş Sahası'nda açık alanda uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Eğitim sırasında güvenlik görevlileri de gazdan etkilenirken, muhtemel durumlarda kullanmak zorunda olacakları gazın etkilerini de yaşayarak test etmiş oldu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Göz yaşartıcı' eğitim - Son Dakika


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