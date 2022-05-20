Gözü kapalı ders yaptılar

Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-C sınıfı öğrencileri, öğretmen Nursel Kumbasar yönetiminde, Engelliler haftasında önemli bir farkındalığa imza attı. Öğrenciler, iki ders, gözlerini kapatarak ders işleyerek engelli vatandaşlar için duyarlılığa dikkat çektiler.

Erzurum'da Nursel Kumbasar isimli öğretmen ile öğrencilerinin oluşturduğu farkındalık başta İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim camiası olmak üzere engelli vatandaşlarımız tarafından takdir topladı.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10-C Sınıfı Öğrencileri, öğretmen Nursel Kumbasar nezaretinde önemli bir farkındalığa imza attı.

Liseli öğrenciler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle farkındalık oluşturmak amacıyla iki ders saati boyunca gözleri kapalı bir şekilde ders işleyerek geçirdiler.

Öğretmenimiz ve öğrencilerimiz empati kurmak için bu yolu seçti

Şehit Burak Tatar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ergün Yalçın, Engellilerin karşılaştıkları zorlukları anlayabilmek ve empati kurmak amacıyla dersi gözlerini kapatarak işleyen öğrenciler bu sayede görme engelli kişilerin karşılaştıkları zorlukları yaşadığını söyledi.

Yalçın, "Öğretmenimiz Nursel hanımı ve öğrencilerini bu anlamlı farkındalık için kutluyorum" dedi.

Farkında ol fark et

Yalçın, 'Farkında ol fark et' sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe 10-C sınıfındaki tüm öğrenciler katılım sağladığına işaret ederek, "Engelli kişileri daha iyi anlamak, çekmiş oldukları sıkıntıların farkına varmak için bu gibi etkinlikler gerçekleştirerek öğrencilerimizin olayın önemini daha iyi kavramlarını sağladık" diye konuştu.

Dersi gözlerini kapayarak işlemeye çalışan öğrenciler, "Engelli olmanın ne kadar zor olduğunu daha iyi anladıklarını, hayatlarındaki en büyük engelin bunu fark edememiş olmaktan kaynaklandığını ifade etti. En büyük engel sevgisizliktir. Önemli olan insanların yüreklerinde yer almaktır. Yeter ki engel zihniyetlerimizde, kalplerimizde ve vicdanlarımızda olmasın" diyerek duygularını ifade ettiler. - ERZURUM