Üye Girişi
Gücümüz, birliğimiz - Son Dakika

Gücümüz, birliğimiz

05.12.2021 11:12
Gücümüz, birliğimiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Gücümüz Birliğimiz' panelinde engelli hizmetlerinde faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Gücümüz Birliğimiz' panelinde engelli hizmetlerinde faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini buluşturdu.

Bursa'da engelli bireylerin hayatın her alanında yer alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ile engelli hizmetlerinde faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini 'Gücümüz Birliğimiz' panelinde buluşturdu. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ndeki panele, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Gün boyunca süren panelde, kurum temsilcileri tek tek söz alarak engelli bireylere yönelik bilgilendirme yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, engelli bireylerin yılın belirli dönemlerinde değil 365 gün hatırlanması ve sıkıntılarının konuşularak çözülmesi gerektiğini söyledi. Engelliler Günü'nde nelerin yapılacağının konuşulmasının da bir yandan iyi olduğunu belirten Başkan Aktaş, herkesin özel günlerde hissiyatının arttığını ancak kısa süre sonra kaybolduğunu ifade etti. Tüm insanların birer engelli adayı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bunu yaşayan anne ve babalar her gün bunu hissediyorlar. Türkiye'de son yıllarda engelliler için ciddi çalışmalar yapıldı ve ciddi haklar verildi. Elbette yeterli değil. Çok daha fazla çalışmanın yapılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda daha fazla sivil toplum kuruluşunun olmasını arzuluyoruz. Hepsi birilerinin yaralarına merhem olmaya çalışıyor. Yerel yönetimlerin bu konuda özel gayretleri var. Diğer kurumların da özel gayretleri var. Engelli bireyleri ilgili kurumlarla iletişime geçirmek gerekir. Hiçbir sorunu küçük görme lüksümüz yok" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü'nün de sadece engellilere yönelik fikir ve proje geliştirerek çözüm ürettiğini söyleyen Başkan Aktaş, engellilere yönelik yeni merkezler açma noktasında yeni çalışmalarının olduğunu belirtti. Engelli bireylerin her anlamda sosyalleşmeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Başkan Aktaş, "Bunun farkındayız. Dezavantajlı gruplara ne kadar çok hizmet ederseniz o kadar çağdaş bir toplum olursunuz. Faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına teşekkür ediyorum. Mümkün olduğu kadar hayatı kolaylaştırmak ve talepleri karşılamak gerekir. Suistimale açık konularda da dikkatli olmalıyız. Sorunları çözmek konusunda kararlı olan devletimiz ve yerel yönetimlerimiz var. 'Gücümüz Birliğimiz' paneliyle bu alanda hizmetleri olan kurumlarla engelli bireyleri buluşturmak, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmasını istedik. Tespitlerin Bursa'da yapılacak çalışmalar yön vereceğine inanıyorum. Programa katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Gücümüz, birliğimiz
Gücümüz, birliğimiz
Gücümüz, birliğimiz
Gücümüz, birliğimiz
Gücümüz, birliğimiz

Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Bursa, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gücümüz, birliğimiz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekli polisin yeğenine kurşun yağdırdığı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı 11:29 Emekli polisin yeğenine kurşun yağdırdığı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Son Dakika Haberleri
11:42 Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları
11:42 Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
11:40 AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak
11:16 3 farklı erkek kızı uyutup, 3 kez cinsel istismarda bulundu
11:12 Son Dakika! Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi
11:02 Türkücü Seher Dilovan'dan sahnede dekolteli kıyafet giyenleri sinirlendirecek yorum: Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır
10:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilerden çağrı: Alım gücümüz düştü, iyileştirme bekliyoruz
10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi
10:34 Milli futbolcumuz başarısını tek cümleyle özetledi
09:56 İnsana en çok benzeyen robot İngiltere'de üretildi
Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar Cüneyt Çakır'ın G.Saray maçında çaldığı penaltıya duayen hakemlerden olay yorum: Skandal karar         
12:17
Özel görüntüleri ifşa olan Bircan Bali konuyla ilgili ilk kez konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Özel görüntüleri ifşa olan Bircan Bali konuyla ilgili ilk kez konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 12:27:00. #1.11#
SON DAKİKA: Gücümüz, birliğimiz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement