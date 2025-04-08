Gülden İçin Mahalle Yürüyüşü - Son Dakika
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Yerel

Gülden İçin Mahalle Yürüyüşü

Edirne'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Gülden Coni için mahalleli yürüyüş düzenledi.

08.04.2025 22:41
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Bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Gülden için mahalleli yürüyüş düzenledi

EDİRNE - Edirne'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Gülden Coni için kalabalık bir grup yürüyüş düzenledi.

Edirne'de aynı yaştaki E.A. tarafından bir okulun bahçesinde bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen 14 yaşındaki Gülden Coni'nin acısı kenti yasa boğdu. Gülden'in ailesinin yaşadığı Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde bir araya gelen kalabalık grup, yürüyüş yaptı. Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde dua ederek dağılan vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Gülden'in ablası Nurhan Alüzrek, babası Sami Coni ve babaannesi Gülden Coni, gözyaşları için açıklamalarda bulunarak katilin en ağır cezayı almasını istedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Edirne, Şiddet, Yerel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gülden İçin Mahalle Yürüyüşü - Son Dakika

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