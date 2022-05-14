Gülşehir'e 100 bin 'gül fidanı' dikilecek - Son Dakika
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Gülşehir'e 100 bin 'gül fidanı' dikilecek

14.05.2022 12:15
Gülşehir'e 100 bin 'gül fidanı' dikilecek

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine yapılacak olan Millet Bahçesi sayesinde Gülşehir'in cazibe merkezi olacak.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine yapılacak olan Millet Bahçesi sayesinde Gülşehir'in cazibe merkezi olacak.

Gülşehir Belediyesi, Kızılırmak nehri kenarında Millet Bahçesi yapımına başladı. 110 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilecek olan proje de yürüyüş yolları, spor alanları ve sosyal tesisler yer alacak.

Gülşehir Millet Bahçesi, bölge iklimine uygun türden bitkilerle renklenecek. İlçe merkezi başta olmak üzere öngörülen projelerin birer birer hayata geçirileceğini ifade eden Belediye Başkanı Fatih Çiftci; "Bir hayal daha gerçek oluyor. Kızılırmak kenarı yaklaşık 110 dönümlük millet bahçesi çalışmalarına başlandı" sözleriyle müjdesini duyurduğu açıklamasında şunları ifade etti; "Bir milyonluk oyun grubu alındı, Yürüyüş yolları için bir buçuk milyon taş ihalesi tamamlandı, Aydınlatma için yaklaşık 1,8 milyonluk solar lamba ihalesi bitti teslim alındı. 100.000 gül ve binlerce bitki ve ağaç alımı yapıldı. Sulama için altyapı ihalesi iki hafta içinde tamamlanması hedefleniyor" dedi.

Kızılırmak kenarında yaklaşık 110 dönümlük bir alanda yapılacak olan Millet Bahçesi Projesi sosyal tesisleri, Yürüyüş yolları, oyun, spor alanları ve peyzaj çalışmalarıyla Gülşehir, modern bir tesis kazanmış olacak. Gülşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje çerçevesinde hobi bahçesi, Millet Bahçesi ve Kızılırmak çevresi düzenleme çalışmaları tamamlandığında Gülşehir'in cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor. - NEVŞEHİR

Gülşehir'e 100 bin 'gül fidanı' dikilecek
Gülşehir'e 100 bin 'gül fidanı' dikilecek
Gülşehir'e 100 bin 'gül fidanı' dikilecek
Gülşehir'e 100 bin 'gül fidanı' dikilecek

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Kızılırmak, Nevşehir, Hisarcık, Gülşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gülşehir'e 100 bin 'gül fidanı' dikilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşehir'e 100 bin 'gül fidanı' dikilecek - Son Dakika
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