Gümüşhane\'de Deprem Tatbikatı

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Gümüşhane'de gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Gümüşhane'de Yerel Düzey Sağlık Çalışma Gurubu Operasyon Planı kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoya göre Gümüşhane merkezli 5.9 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından 3 katlı bina içerisinde mahsur kalan 15 kişi için kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Tatbikata 1 triyaj, 4 UMKE, 2 AFAD, 2 itfaiye, 3 112 acil sağlık ekibi olmak üzere toplam 50 personel katıldı. Tatbikatta ekipler 3 katlı bina içerisinde mahsur kalan yaralıların tahliyesini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirerek tatbikatı başarıyla icra etti. Tatbikata yaralı olarak katılan üniversite öğrencilerine yapılan makyajlar ise tatbikatı daha gerçekçi bir hale getirdi.

"Ekibimiz 6 Şubat depremlerinde görev almış tecrübeli personellerden oluşuyor"

Tatbikatın başarıyla icra edildiğinin altını çizen Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Emre Karataş, "Bugün burada yerel düzey afet sağlık grubu operasyon planı kapsamında bir saha tatbikatı gerçekleştirdik. Ülkemizin deprem kuşağında olması nedeniyle de tatbikatımızın deprem konulu olmasına önem gösterdik. Toplam 50 personelin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz tatbikatta 15 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Göçük altında kalan ve tahliyesini gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımızı ise hazırlamış olduğumuz sahra çadırına yönlendireceğiz. Bizim için verimli bir çalışma oldu, katılım sağlayan bütün paydaşlarımıza teşekkür ederiz. 50 kişilik bir ekipten bahsetmiştik bu ekibimizin büyük çoğunluğu daha önceki 6 Şubat depreminde de Adıyaman ve çevre illerde de görev aldılar ekibimiz gayet başarılı ve donanımlı. Olaya tam zamanında müdahale ettiler ve tatbikatımızı sonlandırdık. Tatbikatı çok gerçekçi kılmak için de mahsur kalan vatandaşlarımızın makyajları çok profesyonel bir ekip tarafından hazırlandı" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Fatma Arslan da, "Tatbikat çok güzel gerçekleşti, çok başarılıydı bence. Makyajlarımız çok gerçekçi hazırlandı biz de senaryoyu daha gerçekçi hale getirmeye çalıştık elimizden geldiğince. Biz burada yaralı rolündeydik ilerde asıl işimizi yaptığımızda çok faydalı olacağını düşünüyorum bu tatbikatın çünkü yakından izleme şansımız oldu" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE