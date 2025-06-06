Gümüşhane'de Kurt Mahalleye İndi

Gümüşhane'de kurban kesimi sonrası et kokusunu alan bir kurt, sabah saatlerinde şehir merkezine indi.

Gümüşhane kent merkezine bağlı Özcan Mahallesi'nde, bölgede kesilen kurbanlıkların kokusunu alan bir kurt, yiyecek bulmak amacıyla mahalleye kadar indi.

Kurdu fark eden Olcay Özdamar, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde kurdun yerleşim alanında temkinli şekilde dolaştığı ve çevreyi koklayarak yiyecek aradığı görülüyor. - GÜMÜŞHANE