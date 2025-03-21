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Gümüşhane'de Madenciler Grevde

Gümüşhane\'de Madenciler Grevde

Yıldız Bakır Madencilik'te çalışan 400 işçi, iki aydır ödenmeyen maaşlar için grev başlattı.

21.03.2025 10:28
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Gümüşhane'de faaliyet gösteren Yıldız Bakır Madencilik firması çalışanı 400 işçinin 2 aydır maaşlarının yatırılmamasına tepki göstererek başlattığı grev devam ediyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde uzun yıllar boyunca madencilik faaliyetine devam eden Yıldız Bakır Madencilik A.Ş. firmasında aralarında mühendislerin de bulunduğu 400 kişinin maaşlarının ödenmemesine tepki göstererek başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor. Çalışanlar firmanın yıllardır ekonomik sorunları sebep göstererek işçilerin maaşını düzensiz yatırdığını ve mağdur ettiğini söyledi.

Firmanın borçlarını bahane ederek işçilerin emeğini hiçe saydığını dile getiren firma çalışanları, geçmişte de işçilerin ücretsiz izine çıkarıldığı ve işten çıkarılma tehditleriyle sindirilmeye çalışıldığının altını çizdi.

Öte yandan yıllardır maaşlarını düzenli alamadıklarını söyleyen Türkiye Maden İşçileri Sendikası Gümüşhane Temsilcisi Muammer Yavuz, konunun çözüme kavuşturulması için kentteki siyasiler ve bürokratlarla görüştüklerini ancak kimsenin kendilerine yardım etmediğini ifade etti. Zamlı maaşları yatmadan grevi bırakmayacaklarını söyleyen işçiler, kararlı olduklarını ve taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

"Altın dünya piyasasını belirliyor, bizler maaş günümüzü belirleyemiyoruz"

Grevi sürdüren işçiler adına firma önünde basın açıklaması yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Gümüşhane temsilcilerinden Bilal Yücel, "Tüm emekçi kardeşlerim buradan sizlere sesleniyorum susarsak zulme müstahak oluruz, susarsak devamına sebep oluruz. Bizler sustukça bu böyle devam eder ve bugüne kadar da devam etmiştir. Bizler susmayacağız, susmanın bedeli yok konuşmanın bedeli var zannediyorlar. Konuşmanın bir bedeli olduğu gibi susmanın da bir bedeli var. Şimdi kimse belki bizleri anlamaz ama haksızlığa uğradıkça ve maruz kaldıkça bizleri anlayacaklar. Bugüne kadar yaptığımız mücadeleyi anlamayanlar, bizim uğradığımızın binde birine uğradıkları zaman bizleri işte o zaman anlayacaklar. Bugün burada toplanmamızın sebebi emeğimizin karşılığını alamamamız ve bu da yıllardan beri kanayan yaramız. Bizler burada altın çıkarıyoruz. Bugün baktığımız zaman altın dünya piyasasını belirliyor ama bizler daha henüz maaş günümüzü belirleyemedik. Burada kimse çok büyük paralara çalışmıyor, piyasanın çok altında çalışıyor olup bir market çalışanı bizlerden daha fazla maaş almaktadır. Henüz daha Ocak maaşımızı alamadık. Belki de birçok arkadaşımızın cebinde ekmek parası yok. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum, kesin çözüm istiyoruz. Artık bu zulüm son bulsun, bu ay maaş alacak mıyız korkusu son bulsun. Sesimizi duyun sesimiz olun. Burada yaşanan problemlerin tamamı şirketsel problemlerdir. ve bunun faturasını her zaman işçiler ödemiştir ve ödemeye de devam etmektedir" dedi.

"Gümüşhane maden şehri deniliyor ama kimse elini taşın altına koymuyor"

Yıllardır maaşların eksik ve zamanında ödenmemesi nedeniyle sorunlar yaşadıklarını aktaran firma çalışanı Yaşar Üçel, "Bu şehrin geleceğiyle oynandı. Her zaman Gümüşhane maden şehri deniliyor ama şu anda tek çalışan firma ama ona rağmen hiç kimse elini taşın altına koymuyor. Herkes kendi haline bırakılmış burada. Yani yıllardır şirketin sorunlarıyla birlikte işçi mağdur oldu. Karşımıza çıkıp da şirket yetkililerinden, holdingden yani önümüzü gösterecek, bize yol gösterecek bir plan sunan da yok. Sadece gün veriliyor, sözler veriliyor, aynı şekilde devam ediyor. Fabrikada şu anda üretim yok personelin tamamı şu anda grevde. Bize sözler veriliyor ama tutulmuyor. Biz kesinlikle zamlı maaşımızı almadan grevi bırakmayacağız. Bak şu an mesela bizim hala zammımız belli değil. Biz yıllardır maden firmasında çalışıyoruz. Burası bir bakır firması gibi yani ismi bakır olabilir ama biz burada altın üretiyoruz. Yıllardır asgari ücret seviyesinde maaş alıyoruz. Gümüşhane merkeze inelim belli marketler, büyük marketlerde çalışanlar bile bizden fazla maaş alıyor. Yıllarca mücadele ettik, sabrettik ama yani bir sonuca varamadık zamlı bir şekilde maaşlarımızı alana kadar bu birlik beraberlik devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Bizleri işten çıkarmakla tehdit ediyorlar"

Firma yetkililerinin işçilere sürekli sözler verdiğini ama hiçbirini yerine getirmediklerini aktaran Türk Maden İş Sendikası Gümüşhane temsilcisi Muhammer Yavuz, "15 yıldan beri bu firmadayız. 15 yıldan beri maaşlarımızı düzenli şekilde alamıyoruz. Asgari ücretle çalıştırıyorlar yer altında ve tesis biriminde çalışan arkadaşlarımızı. Maaşlarımızı ödeyemediklerinde ücretsiz izine gönderiyorlardı. Ücretsiz izinde ise bizi işten çıkarmakla tehdit ediyorlardı. Son üç ayda şirket malzeme alamadı. Bize dediler ki gelmeyin işe, idari izinlisiniz. Bir aylık maaş ödemesi geciktiğinden dolayı işe çıkmama kararı aldık. 20 gün oldu yöneticiler bizlere söz veriyorlar. Şu gün yatıracağız. Hiçbir şekilde sözlerinde durmadılar. Hatta bugün bile söz verdiler. Yarın maaş yatıracaklarını, cuma günü tekrardan diğer yarım maaşının tamamını yatıracaklarını belirttiler. Hiçbir ses soluk yok. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Madencilik, Ekonomi, Yerel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Madenciler Grevde - Son Dakika

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