Gümüşhane'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 14:17
Gümüşhane'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

Türkiye'nin 81 ilinde 7 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerini çerçevesinde Gümüşhane'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.

Türkiye'nin 81 ilinde 7 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerini çerçevesinde Gümüşhane'de "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı. Gümüşhane'de, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in katılımlarıyla Fatih Parkı ve çevresinde trafik ekiplerinin de katılımı ile trafikte farkındalık uygulaması gerçekleştirildi.

Programa katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Ülkemizi çağdaş trafik normlarının üzerine çıkarmak, dünyanın en gelişmiş ülkeleri noktasına getirebilmek amacıyla 2010'lu yılların başlarından itibaren sayın cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda hazırlanan trafik güvenliği eylem planları çerçevesinde ülkemiz geçtiğimiz 10 yıllık süreçte çok önemli mesafeler katetti. Çok önemli seviyelere geldi ve Avrupa'nın en önemli ülkelerinin başına geçti. Çok değerli çok özel çalışmalar yürütülmekte. Bu çalışmalar neticesinde ülkemiz trafik kazalarının engellenmesi ve özellikle çocuklarımızdan başlayarak trafik bilincinin toplumumuzun her kesimine yayılması noktasında çok üst noktalara taşındı" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması yapıldı
Gümüşhane'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması yapıldı
Gümüşhane'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması yapıldı
Gümüşhane'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması yapıldı
Gümüşhane'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması yapıldı
Gümüşhane'de Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik uygulaması yapıldı

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Trafik Haftası, Gümüşhane, Türkiye, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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