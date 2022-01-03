Son dakika haber: Güneş paneli hırsızları 4 denemede de başarılı olamadı... O anlar kamerada - Son Dakika

Güneş paneli hırsızları 4 denemede de başarılı olamadı... O anlar kamerada

GAZİANTEP Gaziantep'in Nizip ilçesinde çiftçilik yapan bir ailenin evine dadanan hırsızlar, 4. denemesinde de evin çatısındaki panelleri çalamadı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık girişimleri nedeniyle tedirgin olan aile yetkililerden yardım istiyor.

Gaziantep'in Nizip İlçesine bağlı Söğütlü mahallesinde yaşayan ve çiftçilik yapan Bozkurt ailesinin bağ evinin çatısında bulunan güneş panelleri, son 1 ayda yaşanan 4 kez çalınmak istendi. Hırsızlık girişimi her seferinde başarısız sonuçlanan hırsızlar, son işlerinde ise ailenin gelmesi ile yaklaşık 50 bin TL değerinde olan güneş panelini alamadan kayıplara karıştı. Yakalanmamak için yüzlerini maske ile kapatan hırsızlık, güvenlik kameralarını da etkisiz hale getirdi. Kameraların çalışmaması üzerine gelen bildirim ile harekete geçen Ömer Bozkurt, hemen bağ evine gitti. Bozkurt'u fark eden hırsızlar ise kaçarak, izlerini kaybetti. Evi soyulmadan yetişen Ömer Bozkurt, tüm çabalarına rağmen hırsızları yakalayamadı.

Bozkurt'un yardım istemesi üzerine ise olay yerine gelen Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, kırılan kapıda inceleme yaptı. Ekipler, şahısların eşkal ve kimliklerini belirlemek için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Yaşanan hırsızlık girişimlerinden bıktıklarını belirten Ömer Bozkurt, " Gaziantep'in Nizip ilçesi Söğütlü mahallesindeki evimize geçtiğimiz yıl 50 bin TL değerinde güneş paneli yaptırdık. Son 1 ay içerisinde evimize 4 defa hırsızlık girişimi oldu. Son olarak dün akşam hırsızlar, evimizin kapısını kırarak içeri girmişler. Güvenlik kameramızı da kırmışlar ve güvenlik kamerasından bana bildirim geldi. Bizde hızlıca eve gittik ancak bizim geldiğimizi görüp kaçtılar" diye konuştu.