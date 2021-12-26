Üye Girişi
Güney Afrika'nın ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu hayatını kaybetti - Son Dakika

Güney Afrika'nın ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu hayatını kaybetti

26.12.2021 11:08
Güney Afrika'nın ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu hayatını kaybetti

Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı mücadelesiyle tanınan Başpiskopos Desmond Tutu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı mücadelesiyle tanınan Başpiskopos Desmond Tutu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Güney Afrika'nın Nobel Barış ödüllü ve ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu'nun 90 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ramaphosa yaptığı açıklamada, "Başpiskopos Tutu'nun vefatı, ulusumuzun bize özgürleşmiş bir Güney Afrika'yı miras bırakan seçkin Güney Afrikalı nesline vedasından bir başka yas sayfasıdır" ifadelerine yer verdi.

Tutu, hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça tanınan bir kişilikti.

Apartheid (ayrımcılık) sistemi karşıtı yaptığı protestolarla tanınan Tutu, mücadelesi nedeniyle 1984 yılında Nobel ödülüne layık görülmüştü. - CAPE TOWN

Güney Afrika'nın ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

Nobel Barış Ödüllü, Desmond Tutu, Güney Afrika, Nobel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güney Afrika'nın ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu hayatını kaybetti - Son Dakika


Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı! Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!         
11:09
Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle poz verdi Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle poz verdi         
10:59
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
11:06 Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
09:46 Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!
09:44 Anketlerde birinci çıkıyordu! Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmama nedeni ortaya çıktı
09:39 Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:15:42. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Afrika'nın ayrımcılık karşıtı Başpiskoposu Desmond Tutu hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement