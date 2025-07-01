Güneydoğu'da Hava Turu Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Güneydoğu'da Hava Turu Dönemi

Güneydoğu\'da Hava Turu Dönemi
01.07.2025 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Tekin, Diyarbakır'da turizm için hafif hava aracıyla uçuşlar düzenliyor, talep arttı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilke imza atan Pilot Fırat Tekin, iki kişilik çok hafif hava aracıyla Diyarbakır, Mardin, Batman ve çevre illerde turizm amaçlı uçuşlar gerçekleştiriyor. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gökyüzünden keşfetmek isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu uçuşlara ilgi her geçen gün artıyor.

Yoğun talep gören turizm uçuşları, üç farklı rota seçeneğiyle sunuluyor. 30 dakikalık kısa tur, 60 dakikalık orta tur ve 120 dakikalık uzun tur. Uçuşlar sırasında bölgenin önemli kültürel ve tarihi noktaları havadan izlenebiliyor, katılımcılar eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Fırat Tekin'in öncülüğünde başlatılan bu girişim, hem bölge turizmine yeni bir soluk getiriyor hem de adrenalin ve manzara tutkunlarını gökyüzünde buluşturuyor. Tekin, sadece Diyarbakır'da değil Güneydoğu'da bir ilk olduğunu aktardı. Tekin, "Havacılık sektöründe hem genel havacılığı tanıtmak hem de bölgemizin Güneydoğu'da biliyorsunuz muhteşem manzara, tarihi dokusunu da insanlara aktarmak açısından böyle bir işe karar verdim ve çok da talep oldu. Talepler doğrultusunda gelişmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. Şu an için sadece tek yolculuğu çok hafif hava araçları olarak tanımlanan bir hafif hava aracıyla turistik geziler gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Diyarbakır'ın tarihi dokusunu havadan da görmenin çok ayrı bir görüntü sağladığını dile getiren Tekin şunları aktardı:

"Bu uçuş ayrı bir heyecan veriyor insanlara. Ancak daha fazla yolcu noktasında biraz eksik kalıyoruz bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Daha fazla insana ulaşabilmek, daha fazla insana dokunabilmek, aile olarak bu manzarayı insanlara tattırabilmek bu duyguyu heyecanı paylaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu an için çok hafif hava araçları 30 dakika, 60 dakika, 120 dakikalık uçuşlarımız var ve özel bir rota planlaması yapabilmekteyiz meteoroloji şartlarını göz önünde bulundurarak. Van'dan, Batman'da, Mardin'den arayan oldu çevre illerde çok büyük bir taleple karşılaştık ancak biz talep noktasında biraz eksik kaldık dediğim gibi onu da gidermeye çalışıyoruz. Şimdi tek yolcu ile bunu yapıyoruz, ileriki süreçte daha fazla yolculu bir uçakla hizmet vermeye başlayacağız, bunun için çalışmalarımız devam ediyor." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Havacılık, Turizm, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güneydoğu'da Hava Turu Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Fethiye’de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü Fethiye'de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü
Barış Alper’in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama Barış Alper'in bırakıp kaçtığı konuşulan isimden videolu açıklama
Yürek sızlatan görüntü Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı Yürek sızlatan görüntü! Karısına yaptıkları yanına kar kalmadı
İsrailli Bakan’dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında İsrailli Bakan'dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında
Tek böbrekler spor yapamazsın dediler Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı Tek böbrekler spor yapamazsın dediler! Oğluna böbreğini veren kadın sporcudan kick boksta dev başarı
Şüpheli şekilde ölen Emel’in eşiyle tartıştığı anlar kamerada Şüpheli şekilde ölen Emel'in eşiyle tartıştığı anlar kamerada
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır
AFAD’dan orman yangınlarından etkilenenlere destek AFAD'dan orman yangınlarından etkilenenlere destek
Azerbaycan’da Sputnik ofisine operasyon Yaka paça gözaltına aldılar Azerbaycan'da Sputnik ofisine operasyon! Yaka paça gözaltına aldılar
Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır’ın maaşına dev zam Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam

13:58
CHP kurultay davasında yeni karar Görevsizlik kararı kaldırıldı
CHP kurultay davasında yeni karar! Görevsizlik kararı kaldırıldı
13:33
Naci Görür’den Bursa’daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
Naci Görür'den Bursa'daki 2 deprem sonrası endişelendiren uyarı
12:59
Bursa’da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
12:42
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
19:45
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
Alevlerin arasında insanlık dersi: Yangın bölgesinde paylaşılan bir lokma yürekleri ısıttı
19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
19:30
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul’a geliyor
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
19:28
İspanya ve Portekiz’de sıcaklık rekoru kırıldı
İspanya ve Portekiz'de sıcaklık rekoru kırıldı
19:15
Seferihisar’da alevler evlere yaklaştı 1 mahalle tahliye edildi
Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi
19:07
Sadık Çiftpınar’ın yeni durağı 1. Lig oldu
Sadık Çiftpınar'ın yeni durağı 1. Lig oldu
18:48
Borsa İstanbul’dan iki yılın rekoru
Borsa İstanbul'dan iki yılın rekoru
18:40
Beşiktaş’ın yeni transferi David Jurasek’ten transfer itirafı
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı
18:21
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 14:10:13. #7.13#
SON DAKİKA: Güneydoğu'da Hava Turu Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.