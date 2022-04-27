Güpegündüz apartman kapısını çaldılar - Son Dakika
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Güpegündüz apartman kapısını çaldılar

27.04.2022 21:00

Güpegündüz apartman kapısını çaldılarMALATYA Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 katlı bir apartmanın kapısı çalındı.

Güpegündüz apartman kapısını çaldılar

MALATYA Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 6 katlı bir apartmanın kapısı çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanda gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, apartmanın giriş kapısının yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri durumu apartman yöneticisi Mehmet Öcel'e bildirdi.

Kapının çalındığını doğrulayan apartman yönetici Öcel konuyla ilgili yaptığı açıklama da olayın gündüz saatlerde gerçekleştiğini belirtirken, benzer olaylarda artış yaşandığını söyledi.

Öte yandan çalınan kapıyla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Güpegündüz apartman kapısını çaldılar
Güpegündüz apartman kapısını çaldılar
Güpegündüz apartman kapısını çaldılar
Güpegündüz apartman kapısını çaldılar

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Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güpegündüz apartman kapısını çaldılar - Son Dakika


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