Gürcistan'ın yangınlarla mücadelesine Türkiye'nin uçak desteği devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'ın yangınlarla mücadelesine Türkiye'nin uçak desteği devam ediyor

28.08.2022 20:38

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Şavnabad ormanında çıkan yangına müdahaleye Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçağı destek verdi.

- Gürcistan'ın yangınlarla mücadelesine Türkiye'nin uçak desteği devam ediyor

TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Şavnabad ormanında çıkan yangına müdahaleye Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçağı destek verdi.

Gürcistan'da geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangını ile mücadele için Türkiye'den gönderilen 3 yangın söndürme uçağının başkent Tiflis'te bulunan Şavnabad ormanında çıkan yangına yapılan müdahaleye de destek verdiği ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Başkent sakinleri korku ve panik yaşadı. Yangınla mücadeleye çok sayıda ekibin katıldığı aktarılırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Borcomi'deki yangın 19 Ağustos'tan bu yana devam ediyor

Gürcistan'ın Samtshe-Cavaheti bölgesinin Borcomi ilçesinde 19 Ağustos'ta çıkan orman yangını ise hala söndürülemedi. Yangına yaklaşık 2 bin kişi ile hem havadan hem karadan müdahale edilirken, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu açıklandı.

YORUMLAR
500
Türkiye boğa güreşleri şampiyonası Kafkasör yaylasında nefes kesti Türkiye boğa güreşleri şampiyonası Kafkasör yaylasında nefes kesti Afyonkarahisar'da 'MXGP Of Türkiye'nin hazırlıkları tamamlandı Afyonkarahisar'da 'MXGP Of Türkiye'nin hazırlıkları tamamlandı
Kaynak: İHA

Gürcistan, Türkiye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürcistan'ın yangınlarla mücadelesine Türkiye'nin uçak desteği devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:26 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu
20:24 Galatasaray maçına kısa bir süre kala Trabzonspor'u sarsan 2 sakatlık
19:52 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Saatçı'nın peşinde
19:28 Geline asker kardeşinden sürpriz! Düğündekiler bile gözyaşlarına boğuldu
19:18 Galatasaray'ın yıkan haber! Roma'ya transfer oldu
19:07 Sinem Öztürk'ün annesi hastanede hayatını kaybetti
18:55 Meral Akşener kendisine yazan bir kişiye Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi: Sizi yanıltmayacağım
18:46 Uzun yaşamın sırrını açıklayan 110 yaşındaki adam: Kesin uygulayın
18:24 Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e canlı yayında kedi saldırdı
18:02 Eski sevgilisinin tehdit mesajlarını yayınlayan kadın çaresizce yardım istedi: Kızını diri diri yakacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 20:40:19. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'ın yangınlarla mücadelesine Türkiye'nin uçak desteği devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement