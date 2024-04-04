Aydın\'ın unutulmaz güreşçisi Akif Dağdeviren hayatını kaybetti

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Ata sporu güreşin Aydın'daki unutulmaz isimlerinden biri olan ve er meydanlarından uzun yıllar peşrev çekip kıspet döven başpehlivanlardan Akif Dağdeviren hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları olan Dağdeviren'in Söke'de bugün toprağa verileceği öğrenildi.

1937 yılında Makedonya'da doğan ve daha sonra Aydın'ın Söke ilçesine göç eden Akif Dağdeviren, pek çok genci yetiştirip Türk güreşine kazandıran isim olarak biliniyor.

609. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kürsüye çıkan tek isim olmuştu.

Çalışma hayatı ve güreş yaptığı yıllardan sonra Söke'de mütevazı bir yaşantıyla hayatını sürdüren Akif Dağdeviren, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. Akif Dağdeviren'in ismi 1970 yılında yapılan 609. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinden sonra daha çok meşhur olmuştu. Kaynaklara göre; O sene Aydın Demir, devrin en büyük isimlerinden İzmirli 'Kara' Ali Çelik'le karşılaştı. İki pehlivan gün batımına kadar mücadele etmelerine rağmen yenişemediler. Böylece final pazartesi gününe kaldı.

Pazartesi günü saat 09.00'da iki finalist yeniden çayıra çıktı, tutuştular. Karşılıklı oyunlara rağmen yine neticeye gidemedi. Aydın ve Kara Ali tam 4 saat güreş tuttu. Kule son bir uzatma verdi. O gün saat 14.00'e kadar davul zurnalar çalacaktı. O süre içinde pes etme ya da yenişme olmazsa başpehlivan ilan edilmeyecekti. Kura çekimine de izin yoktu. Kara Ali ve Aydın Demir ise karşılaşmaya sınır konulmasını istemiyorlardı. Akşama kadar güreşe devam etmek niyetineydiler. Kule bunu kabul etmeyince iki finalist çayırı terk etti. Tüm ikna çabalarına rağmen geri dönmediler. Böyle olunca hakem heyeti 1970 yılı Kırkpınar başpehlivanını belirleyemedi, ikincilik de olmadı. Kürsüye çıkan tek isim, Aydın Demir'in bir alt turda yendiği ve bu nedenle üçüncü ilan edilen Akif Dağdeviren idi.

Anıları ve sakin kişiliği ile tanınan Akif Dağdeviren bugün sabah saatlerinde Söke'deki evinde hayatını kaybetti. - AYDIN